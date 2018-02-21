Полицейские Рубцовска задержали 20-летнего местного жителя, которого подозревают в нападении на продавца магазина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Известно, что в один из магазинов Рубцовска ворвался мужчина в маске, достал из-под одежды пневматический пистолет и потребовал отдать ему деньги из кассы. Продавец сделал то, что просил злоумышленник. В итоге он похитил из кассы 10 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Известно, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.
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Грабить или работать ? - вот в чем вопрос