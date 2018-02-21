Среда, 21 Февраль, 14:32

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Вице-премьер Александр Хлопонин предложил переносить школьные каникулы в России в зависимости от начала лыжного сезона на Северном Кавказе. Поддерживаете это предложение?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,52
€ 69,89
616199
-3°
Обь
0см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День защитника Отечества-2018Великий Пост-2018Олимпиада-2018 в Пхёнчхане
Новости

Игорь Матвиенко призвал запретить хип-хоп в России

, ИА "Амител"
По словам Матвиенко, в молодежных песнях воспевают наркотики, секс, красивую жизнь, с этим связанную

Фото: news2world.net

Продюсер и председатель общественного совета Роскомнадзора Игорь Матвиенко раскритиковал современную музыку для молодежи, которая воспевает наркотики и секс. Об этом пишет РИА "Новости".

Матвиенко отметил, что сам воспитывает пятерых детей, которые сейчас находятся в подростковом возрасте. И его беспокоит музыка, которую сейчас слушает молодежь.

"Сейчас, например, большинство, 90% из хит-парадов занимают песни для молодежи, в которых воспеваются наркотики, секс, красивая жизнь, с этим связанная. Безусловно, это связано с этим жанром — хип-хоп, рэп. Пришло это к нам, безусловно, оттуда. Мы на это особо не обращаем внимания. Но дети-то пропитываются этими ощущениями", — отметил продюсер.

Он напомнил, что в Китае, например, хип-хоп просто запретили из-за пропаганды наркотиков. По мнению Матвиенко, это крайняя мера. Но опыт коллег нужно перенять, считает он.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

21.02.2018 10:20
Гость

БРЕДИТ

0  0
21.02.2018 10:22
- гость -

Необходимость цензуры давно назрела, согласен. Не так конечно как в СССР и не запрещать целое направление, но по факту запрещать продукцию совсем уж недопустимого содержания и обязательно штрафовать авторов.

0  0
21.02.2018 10:30
Кот.Без сапог.

Его убогих подопечных просто никто слушать не желает.Короче - деньги.

0  0
21.02.2018 10:38
korova

лучше запретить матвиенко, дабы не слушать его унылое нытье

0  0
21.02.2018 10:48
- гость -

запретить запрещальщиков

0  0
21.02.2018 11:02
- гость -

21.02.2018 10:22
- гость -
Да, конечно. Штрафы - это актуально. Особенно когда автор где-нибудь в Америке.

0  0
21.02.2018 11:08
Fairy22

Запретить шансон: пропаганда алколизма преступления и понесения наказания

0  0
21.02.2018 11:11
- гость -

А что в "песнях" Матвиенко воспевается?

0  0
21.02.2018 11:22
Анна

и реперов, запретить

0  0
21.02.2018 11:37
Раganka

Цезура должна быть это очевидно, иначе впадем в хаос как хохлы.
Пора отвоевывать своих собственных детей. Матвиенко молодец.

0  0
21.02.2018 11:40
Ируся

А его фабрикантки в трусах воспевают рабочих и крестьян, ага. Запретить надо Матвиенко, с его фабричными иванушками-переростками. А вобще-это от зависти: закончились малолетки,которые ходили на концерты .. А Расторгуев уже не тот.Не тянет.

0  0
21.02.2018 11:40
- гость -

Кто-нибудь слышал за последние лет 10 что-то не со с ловом "запретить"? Мы верно, и уже не медленно, скатываемся в совок, а из него недалеко и до ГУЛАГа.

0  0
21.02.2018 11:40
Медведь-шатун

Голову весенним солнышком напекло, запрещальщик нашелся, сам не весть что пропогондирует.....

0  0
21.02.2018 11:41
- гость -

Вы народные частушки послушайте. запретельщики-цензураторы доморощенные.

0  0
21.02.2018 11:42
- гость -

21.02.2018 11:40
Ируся


Расторгуева после песни про "Рассею от Волги до Енисея" надо было вообще гражданства лишить. Кому он приписал земли западнее Волги и восточнее Енисея?

0  0
21.02.2018 11:47
Раganka

21.02.2018 11:40
- гость -

Молодежь нужно приучать к труду и ответственности за содеянное, а не растить инфантилизм и гедонизм, товагищи.

Нам нужно молодое поколение созидателей, а не сексуально распущенных наркозависимых недоумков, с отбитыми музыкой мозгами.

0  0
21.02.2018 11:53
iOne

Еу-еу-еу лысый !!!

0  0
21.02.2018 11:55
- гость -

Сегодня он играет джаз...

0  0
21.02.2018 11:55
- гость -

То, что играется и пиарится в последнее время вообще слушать невозможно, что типа рэперы (это на его, рэпе, заре смысл в текстах бы, сейчас тошнотина сплошная), что попса. В машине радио играет обычно, и за последний год это просто деградация какая-то для разжиженных мозгов. Народ стремительно потупел что ли? Или я становлюсь параноиком и начинаю верить во всякие теории заговора.

0  0
21.02.2018 12:00
Ируся

Раganka
21.02.2018 11:40
- гость -

Молодежь нужно приучать к труду и ответственности за содеянное, а не растить инфантилизм и гедонизм, товагищи.

Нам нужно молодое поколение созидателей, а не сексуально распущенных наркозависимых недоумков, с отбитыми музыкой мозгами.

Сексуально запущенная "Фабрика" и алкоголик Расторгуев на диализе и "Иванушки-самоубийцы", надеюсь,не относятся к Вашим кумирам.

0  0
21.02.2018 12:02
гость

послушайте 25/17. не попса, тексты со смыслом и под фанеру не выступают.

0  0
21.02.2018 12:05
- гость -

21.02.2018 11:55
- гость -
Рецепт прост - нажимаете на волшебную кнопку, отключаете радио и включаете что-то свое. Или переключаете на канал, скажем, классической музыки. Или зарубежной, или еще какой-нибудь, по желанию. Да, телевизор тоже поддается выключению, как ни странно)))

0  0
21.02.2018 12:11
Ируся

21.02.2018 12:02
гость
послушайте 25/17. не попса, тексты со смыслом и под фанеру не выступают.

"Бледный", залогинься.

0  0
21.02.2018 12:14
- гость -

21.02.2018 12:00
Ируся

вам лучше поискать самой влияние музыки на разрушение мозга человека, как влиет частота 7 Гц на наш мозг. А потом задуматься почему так много артистов уходит рано от рака.

0  0
21.02.2018 12:24
Doka

Матвиенко прав, мы живем в социуме и не всё надо выносить на общественную показуху (фашизм, насилие, .... много чего), дома, для себя, хоть .... А в социуме есть правила, которые элементарно соблюдать надо (окурки не выбрасывать из окна, например).

0  0
21.02.2018 12:33
Ируся

- гость -
21.02.2018 12:00
Ируся

вам лучше поискать самой влияние музыки на разрушение мозга человека, как влиет частота 7 Гц на наш мозг. А потом задуматься почему так много артистов уходит рано от рака.

это их выбор.почему я должна об этом думать...делать нечего.фи.

0  0
21.02.2018 12:37
- гость -

21.02.2018 12:24
Doka
Дело же не в том, что нужно и что не нужно куда-то там выносить. А в том, что опять кто-то за меня решает, что для меня хорошо и что плохо. Можно я как-нибудь сама с этим справлюсь? А то развелось радетелей за чужую нравственность, душевное здоровье и спокойствие, а также кошелек.

0  0
21.02.2018 13:19
Павсекакий

Пропаганда наркотиков, насилия, нацизма, педерастии и т.д. и так запрещены. Для чего это пукнул Матвиенко?

0  0
21.02.2018 13:43
- гость -

21.02.2018 11:08
Fairy22
Это не шансон, это блатота.

0  0
21.02.2018 13:46
- гость -

Или я становлюсь параноиком и начинаю верить во всякие теории заговора.

Просто стареешь. Как и все мы. В свое время, у меня родители тоже считали (да и считают) Цоя непойми чем, не говоря о Бутусове и Хое ))

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28            
14:22
Правительство утвердило 30 госуслуг для МФЦ 0
14:11
Опрос: треть граждан РФ считают российскую армию сильнейшей в мире 1
14:05
Российским спортсменам, вернувшимся с Олимпиады, подарят автомобили BMW 5
13:50
Месячного гималайского медвежонка подбросили охотнадзору в Приморье 0
13:41
Барнаул наградили за исполнение инициатив президента Путина 1
13:32
Лучший международный фотограф 2017 года: подборка снимков победителей 0
13:21
Почти шторм и +5 градусов: волна тепла обрушится на Алтайский край 0
13:12
23 февраля 2018: как мы отдыхаем на праздник День защитника Отечества 0
13:04
Алина Загитова установила мировой рекорд в Пхенчхане 2
12:50
"Избили отца до полусмерти": что стоит за историей с двойным ДТП в Барнауле 37
12:41
Писатель-фантаст Андрей Круз скончался на 54-м году жизни 3
12:33
Глава Барнаула поручил организовать 18 марта голосование по благоустройству 3
12:26
Кому нельзя соблюдать полноценный пост? 1
12:12
Спасатели продолжают поиски девочки, провалившейся под лед на реке Бия 0
12:05
СМИ: аптеки не выдержат конкуренции с супермаркетами, продающими лекарства 6
11:50
Лекарство для зрения за 850 тысяч долларов появилось на рынке 0
11:32
Почти пять тысяч автомобилей Audi отзывают из России 0
11:30
Вальс и полька: Ползуновский бал пройдет в Барнауле 1
11:23
Елизавета II арендовала земельный участок в центре Киева на 49 лет 13
11:16
Атавизм или необходимость: зачем нужны таксофоны и кто ими пользуется 0
11:14
Что такое мельдоний и почему он запрещен в большом спорте 6
11:05
КНДР и Россия: американцы назвали своих врагов 6
10:54
Грузовик "Урал" задавил пенсионерку в Горном Алтае 0
10:34
Топ уникальных объектов Алтайского края: дан старт интерактивному конкурсу 3
10:21
Барнаульское дело лихача на BMW X5: оставят ли Алексея Бикташева на свободе 22
10:16
Игорь Матвиенко призвал запретить хип-хоп в России 30
10:04
Рубцовчанин в маске ворвался в магазин с пистолетом и ограбил кассу 1
10:00
Еще умнее: четыре совета, как прокачать свой смартфон 0
09:58
Белорусский министр готов помочь с эко-транспортом алтайской Белокурихе 3
09:34
Астрономы пообещали москвичам редкое явление – "голубую Луну" 7
09:23
Неработающие светофоры обернулись транспортным коллапсом в Барнауле 1
09:15
Крушельницкий отрицает намеренное употребление мельдония 0
09:05
Схема движения автобусов №17 меняется в Барнауле 6
09:00
На "СибШуз/ШузСтар" представят коллекции сезона осень-зима 2018-2019 0
08:50
Андреева о слухах о своем уходе: "Мое "Время" закончиться не может!" 3
08:35
Медведи проснулись после зимней спячки в барнаульском зоопарке 1
08:18
Играем по-взрослому: в театре кукол "Сказка" поставят "Евгения Онегина" 1
08:04
Более 85 тысяч мигрантов официально прибыли в Алтайский край в 2017 году 7
07:50
Канадская милашка: лучшие фотографии актрисы Эллен Пейдж 4
07:41
"Спасибо и на этом" – гендиректор БГЭС о прямых договорах в ЖКХ 0
07:34
"Работаем на выживание": как на Алтае пытаются возродить настольный теннис 6
07:22
Биатлонное "харакири" от России: олимпийский дневник Amic.ru за 21 февраля 0
07:15
Гипермаркет "Палата" закрывается в ТЦ "Алтай" 26 февраля 1
07:03
Дом у леса с автосистемой освещения двора продают в Барнауле за 16,5 млн 12
06:51
Ежедневник: чем запомнилось 21 февраля 0
06:43
Китайский хлеб в православный пост: готовим шарики маньтоу. Инфографика 11
06:32
Пусть этот огонь Россию осветит: советские плакаты об электрификации страны 6
06:23
Зачем производителям пива получать лицензию и как это скажется на цене 6
06:14
Тепло до +4 градусов обещают в Алтайском крае 21 февраля 0
06:01
Могут ли вас заставить идти на выборы и голосовать за конкретного кандидата 13
05:31
Крестьяне могут обзавестись своим пенсионным фондом 5
04:45
России пророчат лидерство на рынке энергоресурсов до 2040 года 2
03:25
Новостройки распределят по степени надежности объекта 0
02:37
Регионам могут разрешить контролировать госзакупки муниципалитетов 0
01:40
Российские хирурги получили инновационный перспективный эндоскоп 3
00:38
Российские ученые обнаружили иной способ лечения артрита и склероза 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.