Продюсер и председатель общественного совета Роскомнадзора Игорь Матвиенко раскритиковал современную музыку для молодежи, которая воспевает наркотики и секс. Об этом пишет РИА "Новости".
Матвиенко отметил, что сам воспитывает пятерых детей, которые сейчас находятся в подростковом возрасте. И его беспокоит музыка, которую сейчас слушает молодежь.
"Сейчас, например, большинство, 90% из хит-парадов занимают песни для молодежи, в которых воспеваются наркотики, секс, красивая жизнь, с этим связанная. Безусловно, это связано с этим жанром — хип-хоп, рэп. Пришло это к нам, безусловно, оттуда. Мы на это особо не обращаем внимания. Но дети-то пропитываются этими ощущениями", — отметил продюсер.
Он напомнил, что в Китае, например, хип-хоп просто запретили из-за пропаганды наркотиков. По мнению Матвиенко, это крайняя мера. Но опыт коллег нужно перенять, считает он.
Комментарии
БРЕДИТ
Необходимость цензуры давно назрела, согласен. Не так конечно как в СССР и не запрещать целое направление, но по факту запрещать продукцию совсем уж недопустимого содержания и обязательно штрафовать авторов.
Его убогих подопечных просто никто слушать не желает.Короче - деньги.
лучше запретить матвиенко, дабы не слушать его унылое нытье
запретить запрещальщиков
21.02.2018 10:22
- гость -
Да, конечно. Штрафы - это актуально. Особенно когда автор где-нибудь в Америке.
Запретить шансон: пропаганда алколизма преступления и понесения наказания
А что в "песнях" Матвиенко воспевается?
и реперов, запретить
Цезура должна быть это очевидно, иначе впадем в хаос как хохлы.
Пора отвоевывать своих собственных детей. Матвиенко молодец.
А его фабрикантки в трусах воспевают рабочих и крестьян, ага. Запретить надо Матвиенко, с его фабричными иванушками-переростками. А вобще-это от зависти: закончились малолетки,которые ходили на концерты .. А Расторгуев уже не тот.Не тянет.
Кто-нибудь слышал за последние лет 10 что-то не со с ловом "запретить"? Мы верно, и уже не медленно, скатываемся в совок, а из него недалеко и до ГУЛАГа.
Голову весенним солнышком напекло, запрещальщик нашелся, сам не весть что пропогондирует.....
Вы народные частушки послушайте. запретельщики-цензураторы доморощенные.
21.02.2018 11:40
Ируся
Расторгуева после песни про "Рассею от Волги до Енисея" надо было вообще гражданства лишить. Кому он приписал земли западнее Волги и восточнее Енисея?
21.02.2018 11:40
- гость -
Молодежь нужно приучать к труду и ответственности за содеянное, а не растить инфантилизм и гедонизм, товагищи.
Нам нужно молодое поколение созидателей, а не сексуально распущенных наркозависимых недоумков, с отбитыми музыкой мозгами.
Еу-еу-еу лысый !!!
Сегодня он играет джаз...
То, что играется и пиарится в последнее время вообще слушать невозможно, что типа рэперы (это на его, рэпе, заре смысл в текстах бы, сейчас тошнотина сплошная), что попса. В машине радио играет обычно, и за последний год это просто деградация какая-то для разжиженных мозгов. Народ стремительно потупел что ли? Или я становлюсь параноиком и начинаю верить во всякие теории заговора.
Раganka
21.02.2018 11:40
- гость -
Молодежь нужно приучать к труду и ответственности за содеянное, а не растить инфантилизм и гедонизм, товагищи.
Нам нужно молодое поколение созидателей, а не сексуально распущенных наркозависимых недоумков, с отбитыми музыкой мозгами.
Сексуально запущенная "Фабрика" и алкоголик Расторгуев на диализе и "Иванушки-самоубийцы", надеюсь,не относятся к Вашим кумирам.
послушайте 25/17. не попса, тексты со смыслом и под фанеру не выступают.
21.02.2018 11:55
- гость -
Рецепт прост - нажимаете на волшебную кнопку, отключаете радио и включаете что-то свое. Или переключаете на канал, скажем, классической музыки. Или зарубежной, или еще какой-нибудь, по желанию. Да, телевизор тоже поддается выключению, как ни странно)))
21.02.2018 12:02
гость
послушайте 25/17. не попса, тексты со смыслом и под фанеру не выступают.
"Бледный", залогинься.
21.02.2018 12:00
Ируся
вам лучше поискать самой влияние музыки на разрушение мозга человека, как влиет частота 7 Гц на наш мозг. А потом задуматься почему так много артистов уходит рано от рака.
Матвиенко прав, мы живем в социуме и не всё надо выносить на общественную показуху (фашизм, насилие, .... много чего), дома, для себя, хоть .... А в социуме есть правила, которые элементарно соблюдать надо (окурки не выбрасывать из окна, например).
- гость -
21.02.2018 12:00
Ируся
вам лучше поискать самой влияние музыки на разрушение мозга человека, как влиет частота 7 Гц на наш мозг. А потом задуматься почему так много артистов уходит рано от рака.
это их выбор.почему я должна об этом думать...делать нечего.фи.
21.02.2018 12:24
Doka
Дело же не в том, что нужно и что не нужно куда-то там выносить. А в том, что опять кто-то за меня решает, что для меня хорошо и что плохо. Можно я как-нибудь сама с этим справлюсь? А то развелось радетелей за чужую нравственность, душевное здоровье и спокойствие, а также кошелек.
Пропаганда наркотиков, насилия, нацизма, педерастии и т.д. и так запрещены. Для чего это пукнул Матвиенко?
21.02.2018 11:08
Fairy22
Это не шансон, это блатота.
Или я становлюсь параноиком и начинаю верить во всякие теории заговора.
Просто стареешь. Как и все мы. В свое время, у меня родители тоже считали (да и считают) Цоя непойми чем, не говоря о Бутусове и Хое ))