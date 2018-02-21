Делегация из Белоруссии во главе с министром промышленности Виталием Вовком 19-20 февраля побывала с официальным визитом в Алтайском крае. На встрече с губернатором региона Александром Карлиным стороны обсудили сотрудничество в нескольких ключевых областях.
Одним из предложений, высказанных белорусской стороной, стала поставка экологического транспорта в алтайский город-курорт. Накануне белорусы посетили Белокуриху и, видимо, оставшись впечатленными увиденным, предложили использовать здесь более экологичный транспорт, чем тот, что есть в настоящее время.
В частности, Виталий Вовк упомянул о так называемых электробусах. В Белоруссии модель Е-433 несколько лет производится на "Белкоммунмаше". Добавим, в мае 2017-го в Минске запустили первые электробусы собственного производства. По состоянию на конец 2017 года минское АО "Белкоммунмаш" производит и предлагает к продаже две модели городских электробусов: Е-433 Vitovt Max Electro и Е-420 Vitovt Electro.
Кроме того, в ходе встречи алтайского губернатора и белорусского министра были рассмотрены итоги двустороннего сотрудничества в 2017 году, а также перспективные направления развития отношений. К слову, Белоруссия наряду с Казахстаном и Китаем входит в тройку основных торговых партнеров края. Как отметил Александр Карлин, представителей Республики Беларусь нельзя считать зарубежными партнерами, поскольку сотрудничество развивается в рамках единого союзного государства.
Также глава региона отметил, что ему неоднократно доводилось бывать в Белоруссии, в том числе и в советское время. Особенно губернатору запомнилось то, насколько изысканными могут быть блюда из картошки в исполнении белорусских женщин. При этом Александр Карлин подчеркнул, что Алтай имеет рекордный урожай картошки среди всех зауральских регионов, увязав этот факт с тем, что именно сюда в начале XX века переселилось много выходцев из Белоруссии. Более того, полушутя отметил губернатор, если посмотреть внимательно на памятник первым переселенцам на Алтае (стоит на площади Октября), то у крестьян можно заметить и белорусские черты.
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Добавим, помимо электробусов, белорусы проявили заинтересованность в поставках на Алтай снегоуборочной техники. В ходе встречи Александр Карлин и Виталий Вовк также обсудили инициативу создания учебных классов Минского тракторного завода и предприятия "Гомсельмаш" на базе инженерного факультета АГАУ.
Напомним, ранее стороны достигли договоренности в реализации совместных проектов в сельхоз- и энергетическом машиностроении, химической промышленности, развитии транспорта, сельского хозяйства.
Комментарии
Может проще троллейбус пустить? Только куда там на нем ездить? Вся Белокуриха на одной улице...
может хватит кормить страны бывшего соц.лагеря
белорусы те же самые хохлы, очередной невозвратный кредит Россия не даст, они махом в ЕС переметнуться