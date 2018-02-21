Среда, 21 Февраль, 14:33

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Вице-премьер Александр Хлопонин предложил переносить школьные каникулы в России в зависимости от начала лыжного сезона на Северном Кавказе. Поддерживаете это предложение?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,52
€ 69,89
616199
-3°
Обь
0см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День защитника Отечества-2018Великий Пост-2018Олимпиада-2018 в Пхёнчхане
Новости

Белорусский министр готов помочь с эко-транспортом алтайской Белокурихе

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
Инициатива была высказана на встрече губернатора Алтайского края Александра Карлина и делегации из Белоруссии

Фото: vk.com

Делегация из Белоруссии во главе с министром промышленности Виталием Вовком 19-20 февраля побывала с официальным визитом в Алтайском крае. На встрече с губернатором региона Александром Карлиным стороны обсудили сотрудничество в нескольких ключевых областях.

Одним из предложений, высказанных белорусской стороной, стала поставка экологического транспорта в алтайский город-курорт. Накануне белорусы посетили Белокуриху и, видимо, оставшись впечатленными увиденным, предложили использовать здесь более экологичный транспорт, чем тот, что есть в настоящее время.

В частности, Виталий Вовк упомянул о так называемых электробусах. В Белоруссии модель Е-433 несколько лет производится на "Белкоммунмаше". Добавим, в мае 2017-го в Минске запустили первые электробусы собственного производства. По состоянию на конец 2017 года минское АО "Белкоммунмаш" производит и предлагает к продаже две модели городских электробусов: Е-433 Vitovt Max Electro и Е-420 Vitovt Electro.

Кроме того, в ходе встречи алтайского губернатора и белорусского министра были рассмотрены итоги двустороннего сотрудничества в 2017 году, а также перспективные направления развития отношений. К слову, Белоруссия наряду с Казахстаном и Китаем входит в тройку основных торговых партнеров края. Как отметил Александр Карлин, представителей Республики Беларусь нельзя считать зарубежными партнерами, поскольку сотрудничество развивается в рамках единого союзного государства.

Также глава региона отметил, что ему неоднократно доводилось бывать в Белоруссии, в том числе и в советское время. Особенно губернатору запомнилось то, насколько изысканными могут быть блюда из картошки в исполнении белорусских женщин. При этом Александр Карлин подчеркнул, что Алтай имеет рекордный урожай картошки среди всех зауральских регионов, увязав этот факт с тем, что именно сюда в начале XX века переселилось много выходцев из Белоруссии. Более того, полушутя отметил губернатор, если посмотреть внимательно на памятник первым переселенцам на Алтае (стоит на площади Октября), то у крестьян можно заметить и белорусские черты.

Читайте также: Алтайский край и Белоруссия наращивают сотрудничество в аграрной сфере

Добавим, помимо электробусов, белорусы проявили заинтересованность в поставках на Алтай снегоуборочной техники. В ходе встречи Александр Карлин и Виталий Вовк также обсудили инициативу создания учебных классов Минского тракторного завода и предприятия "Гомсельмаш" на базе инженерного факультета АГАУ.

Напомним, ранее стороны достигли договоренности в реализации совместных проектов в сельхоз- и энергетическом машиностроении, химической промышленности, развитии транспорта, сельского хозяйства.

Материалы по теме

 

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

21.02.2018 10:04
- гость -

Может проще троллейбус пустить? Только куда там на нем ездить? Вся Белокуриха на одной улице...

0  0
21.02.2018 11:56
- гость -

может хватит кормить страны бывшего соц.лагеря

0  0
21.02.2018 11:59
- гость -

белорусы те же самые хохлы, очередной невозвратный кредит Россия не даст, они махом в ЕС переметнуться

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28            
14:22
Правительство утвердило 30 госуслуг для МФЦ 0
14:11
Опрос: треть граждан РФ считают российскую армию сильнейшей в мире 1
14:05
Российским спортсменам, вернувшимся с Олимпиады, подарят автомобили BMW 5
13:50
Месячного гималайского медвежонка подбросили охотнадзору в Приморье 0
13:41
Барнаул наградили за исполнение инициатив президента Путина 1
13:32
Лучший международный фотограф 2017 года: подборка снимков победителей 0
13:21
Почти шторм и +5 градусов: волна тепла обрушится на Алтайский край 0
13:12
23 февраля 2018: как мы отдыхаем на праздник День защитника Отечества 0
13:04
Алина Загитова установила мировой рекорд в Пхенчхане 2
12:50
"Избили отца до полусмерти": что стоит за историей с двойным ДТП в Барнауле 37
12:41
Писатель-фантаст Андрей Круз скончался на 54-м году жизни 3
12:33
Глава Барнаула поручил организовать 18 марта голосование по благоустройству 3
12:26
Кому нельзя соблюдать полноценный пост? 1
12:12
Спасатели продолжают поиски девочки, провалившейся под лед на реке Бия 0
12:05
СМИ: аптеки не выдержат конкуренции с супермаркетами, продающими лекарства 6
11:50
Лекарство для зрения за 850 тысяч долларов появилось на рынке 0
11:32
Почти пять тысяч автомобилей Audi отзывают из России 0
11:30
Вальс и полька: Ползуновский бал пройдет в Барнауле 1
11:23
Елизавета II арендовала земельный участок в центре Киева на 49 лет 13
11:16
Атавизм или необходимость: зачем нужны таксофоны и кто ими пользуется 0
11:14
Что такое мельдоний и почему он запрещен в большом спорте 6
11:05
КНДР и Россия: американцы назвали своих врагов 6
10:54
Грузовик "Урал" задавил пенсионерку в Горном Алтае 0
10:34
Топ уникальных объектов Алтайского края: дан старт интерактивному конкурсу 3
10:21
Барнаульское дело лихача на BMW X5: оставят ли Алексея Бикташева на свободе 22
10:16
Игорь Матвиенко призвал запретить хип-хоп в России 30
10:04
Рубцовчанин в маске ворвался в магазин с пистолетом и ограбил кассу 1
10:00
Еще умнее: четыре совета, как прокачать свой смартфон 0
09:58
Белорусский министр готов помочь с эко-транспортом алтайской Белокурихе 3
09:34
Астрономы пообещали москвичам редкое явление – "голубую Луну" 7
09:23
Неработающие светофоры обернулись транспортным коллапсом в Барнауле 1
09:15
Крушельницкий отрицает намеренное употребление мельдония 0
09:05
Схема движения автобусов №17 меняется в Барнауле 6
09:00
На "СибШуз/ШузСтар" представят коллекции сезона осень-зима 2018-2019 0
08:50
Андреева о слухах о своем уходе: "Мое "Время" закончиться не может!" 3
08:35
Медведи проснулись после зимней спячки в барнаульском зоопарке 1
08:18
Играем по-взрослому: в театре кукол "Сказка" поставят "Евгения Онегина" 1
08:04
Более 85 тысяч мигрантов официально прибыли в Алтайский край в 2017 году 7
07:50
Канадская милашка: лучшие фотографии актрисы Эллен Пейдж 4
07:41
"Спасибо и на этом" – гендиректор БГЭС о прямых договорах в ЖКХ 0
07:34
"Работаем на выживание": как на Алтае пытаются возродить настольный теннис 6
07:22
Биатлонное "харакири" от России: олимпийский дневник Amic.ru за 21 февраля 0
07:15
Гипермаркет "Палата" закрывается в ТЦ "Алтай" 26 февраля 1
07:03
Дом у леса с автосистемой освещения двора продают в Барнауле за 16,5 млн 12
06:51
Ежедневник: чем запомнилось 21 февраля 0
06:43
Китайский хлеб в православный пост: готовим шарики маньтоу. Инфографика 11
06:32
Пусть этот огонь Россию осветит: советские плакаты об электрификации страны 6
06:23
Зачем производителям пива получать лицензию и как это скажется на цене 6
06:14
Тепло до +4 градусов обещают в Алтайском крае 21 февраля 0
06:01
Могут ли вас заставить идти на выборы и голосовать за конкретного кандидата 13
05:31
Крестьяне могут обзавестись своим пенсионным фондом 5
04:45
России пророчат лидерство на рынке энергоресурсов до 2040 года 2
03:25
Новостройки распределят по степени надежности объекта 0
02:37
Регионам могут разрешить контролировать госзакупки муниципалитетов 0
01:40
Российские хирурги получили инновационный перспективный эндоскоп 3
00:38
Российские ученые обнаружили иной способ лечения артрита и склероза 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.