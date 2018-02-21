Опрос, проведенный Gallup World's Affair, показал, что граждане Америки своим главным врагом считают КНДР. Об этом пишет газета "Известия".
За этого "врага" проголосовали порядка 51% американцев. Между тем в 2016 году враждебность данной страны отмечали лишь 16% жителей США. На втором месте в списке "врагов" оказалась Россия. За эту страну проголосовали 19% респондентов. Специалисты уверены, что это связано с якобы вмешательством России в американские выборы.
В России эту информацию неоднократно опровергали. Президент России Владимир Путин заявлял, что всё это полная чушь и бред.
На третьем месте в списке врагов оказался Китай. В его враждебности уверены 11% опрошенных. На четвертом месте в этом рейтинге оказался Иран (7%).
Комментарии
но атмосферу ненависти всё равно нагнетают Кремлевские СМИ.
Вот они и есть наши враги. А самые главные враги это чиновники всех мастей, потому что ворюги.
21.02.2018 11:38
- гость -
Ты в своем офисе воды на халяву больше выпил и скрепок домой унес, чем многие чиновники своровали.
Молчи уже. Я всю жизнь на горнодобывающем предприятии отпахал не в пример тебе. Ты вот знаешь сколько в офисе выпивают воды, считаешь, больше заняться нечем. Ещё и скрепки воруешь.
21.02.2018 11:40
- гость -
Для вас будет открытием, но во многих офисах за воду с сотрудников деньги собирают) а скрепки дома нафиг не нужны
21.02.2018 11:23
технарь
но атмосферу ненависти всё равно нагнетают Кремлевские СМИ.
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Естественно.
"Жители России считают главными врагами нашей страны США, Украину и государства Евросоюза, следует из опроса, проведенного "Левада-Центром". [...] В числе врагов 68% респондентов назвали США"
АМИК, 10 января 2018 г., 15:13
Не жалкие американские 19%, а могучие 68%.