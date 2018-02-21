Театрализованное представление, в котором будут задействованы сотни студентов Алтайского государственного технического университета, пройдет 13 марта.
С 21 февраля в АлтГТУ начинаются репетиции. Студия старинного танца "Северная сторона" и руководители творческих коллективов технического университета обучат студентов бальному этикету, разучат с ними движения классического вальса, полонеза и польки.
Во время бала состоится награждение лучших студентов АлтГТУ.
Впервые мероприятие прошло 2 марта в прошлом году и было посвящено юбилею технического университета. В этом году оно пройдет в преддверии дня рождения великого русского изобретателя. 14 марта исполняется ровно 290 лет со дня рождения Ивана Ползунова.
Комментарии
А французской булкой хрустеть будут?