Фото: vk.com/barneos22
Вопрос о том, останется ли на свободе водитель автомобиля BMW X5 Алексей Бикташев, признанный виновным в совершении смертельного ДТП в Барнауле, в котором погибли два человека, до сих пор не разрешен.
Напомним, что в конце прошлого года Алтайский краевой суд постановил освободить виновника трагедии от отбывания наказания. Однако это решение суда было оспорено прокуратурой.
Что касается развития этой истории в данный момент, то данное дело истребовано из районного суда, и сейчас его изучает судья Алтайского краевого суда.
"По результатам изучения последует либо постановление судьи об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании кассационной инстанции, либо будет постановление о передаче кассационной жалобы вместе с делом в президиум краевого суда", — рассказала порталу Amic.ru помощник председателя Алтайского краевого суда Оксана Головина.
Как неоднократно информировал портал Amic.ru, изначально, в октябре прошлого года, Октябрьский районный суд Барнаула приговорил Алексея Бикташева за совершение смертельного ДТП к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 11 месяцев.
В ноябре прошлого года водитель BMW X5 ходатайствовал об освобождении от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью, но Центральный районный суд краевой столицы отказал ему в этом.
Впрочем, 28 декабря прошлого года Алтайский краевой суд постановил выпустить Бикташева на свободу. В итоге он вышел из колонии еще до нового года.
Само резонансное смертельное ДТП случилось в апреле 2017-го в самом центре Барнаула, когда молодой человек в состоянии опьянения за рулем автомобиля BMW X5 на огромной скорости проехал перекресток проспекта Ленина и улицы Молодежной на красный свет и врезался в другой автомобиль.
После столкновения иномарка сбила девушку-пешехода. В результате трагического инцидента погибли 27-летняя девушка и 62-летний мужчина.
Это происшествие вызвало очень большой резонанс и много обсуждалось в социальных сетях.
Комментарии
За деньги его скоро признают потерпевшим, и за государственный счёт отправят в санаторий.
Столько времени, денег, ресурсов уже потрачены на разбирательства за этого двуногого, хотя тут вообще разбираться даже нечего, всё же ясно, как божий день. В 1937-м это всё выглядело бы следующим образом - 15 минут на рассмотрение дела, приговор - расстрел, и добавилась ещё одна "невинная жертва репрессий", над которой будущие поколения будут проливать слёзы и реабилитировать)
Не поленилась и заглянула в УК РФ. Часть 2 ст. 81 УК РФ: лицо, заболевшее после совершения преступления иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, МОЖЕТ БЫТЬ судом освобождено от отбывания наказания. Т.е., во-первых, заболевание должно наступить ПОСЛЕ совершения преступления, а, во-вторых, суд МОЖЕТ (но не обязан) освобождать от наказания. Поэтому, конечно, хотелось бы узнать позицию гособвинения и суда по этой ситуации. Или дело все-таки не в болезни? Но сомневаюсь, что людям расскажут правду.
Вот вы почему такая , а, просто гость? В УК залезли. Тут вон который месяц юристы разбираютсясовещаются, а вы раз и всё что надо в кодексе нашли. Нельзя так. Этого тварюшку как теперь отмазывать?
А тут вроде он еще до суда объявил о болезни. Как в этом случае?
В этом случае награда и свобода.
Заголовок должен примерно звучать так : Есть ли совесть у алтайского краевого суда ? Три жизни отобрал алкаш и ему за это ни ч е г о ...
он как Ленин: живее всех живых..........
Его похоронили в прошлое воскресенье
да он кто таткой то вообще?
кого похоронили в прошлое воскресенье?
- гость -
Его похоронили в прошлое воскресенье
по-настоящему? Или для отмазки?
а зачем тогда суд что-то по нему решает? Да бред. Никого не хоронили.
Пъяный, сел за руль автомобиля, превысил скорость, выехал на красный свет светофора на перекресток и убил двух человек. И на свободе?
гость 12-12. то есть по Вашему суд решает по умершему человеку?
21.02.2018 12:46
- гость -
А что вас удивляет? В Барнауле теперь это норма. Убил бы пятерых - к ордену бы представили.
21.02.2018 12:12
- гость -
Удода с бэхи? На каком кладбище? Как могилу найти?
да утка это. уже опровергли.
Значит, надо его взаправду похоронить.
Если этих тварей не начнут сажать, то рано или поздно начнётся самосуд ,потому что народ уже взбешён от таких решений суда об освобождении убийц ! PS: У власти нет или страха ... или мозгов !
Редакция: напишите пожалуйста о том, почему Дмитрий Найден находится на свободе, управляет авто как ни в чем не бывало, хотя вы же писали о том, что он был осужден на реальный срок?
Совершил правонарушение,предусмотренное УК РФ-ответь по закону.Больной или здоровый,косой или храмой -все равны перед законом.А то одна в 60 лет рожает,другой то в тубике фигурирует,то онкология у него..Примерял наверное диагноз,что как саркофаг его закроет от УК РФ