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Барнаульское дело лихача на BMW X5: оставят ли Алексея Бикташева на свободе

, ИА "Амител", Александр Шелягин
В данный момент в краевом суде изучают материалы этого громкого дела

Фото: vk.com/barneos22

Вопрос о том, останется ли на свободе водитель автомобиля BMW X5 Алексей Бикташев, признанный виновным в совершении смертельного ДТП в Барнауле, в котором погибли два человека, до сих пор не разрешен.

Напомним, что в конце прошлого года Алтайский краевой суд постановил освободить виновника трагедии от отбывания наказания. Однако это решение суда было оспорено прокуратурой.

Что касается развития этой истории в данный момент, то данное дело истребовано из районного суда, и сейчас его изучает судья Алтайского краевого суда.

"По результатам изучения последует либо постановление судьи об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании кассационной инстанции, либо будет постановление о передаче кассационной жалобы вместе с делом в президиум краевого суда", — рассказала порталу Amic.ru помощник председателя Алтайского краевого суда Оксана Головина.

Как неоднократно информировал портал Amic.ru, изначально, в октябре прошлого года, Октябрьский районный суд Барнаула приговорил Алексея Бикташева за совершение смертельного ДТП к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 11 месяцев.

В ноябре прошлого года водитель BMW X5 ходатайствовал об освобождении от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью, но Центральный районный суд краевой столицы отказал ему в этом.

Впрочем, 28 декабря прошлого года Алтайский краевой суд постановил выпустить Бикташева на свободу. В итоге он вышел из колонии еще до нового года.

Само резонансное смертельное ДТП случилось в апреле 2017-го в самом центре Барнаула, когда молодой человек в состоянии опьянения за рулем автомобиля BMW X5 на огромной скорости проехал перекресток проспекта Ленина и улицы Молодежной на красный свет и врезался в другой автомобиль.

После столкновения иномарка сбила девушку-пешехода. В результате трагического инцидента погибли 27-летняя девушка и 62-летний мужчина.

Это происшествие вызвало очень большой резонанс и много обсуждалось в социальных сетях.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

21.02.2018 10:31
александр

За деньги его скоро признают потерпевшим, и за государственный счёт отправят в санаторий.

0  0
21.02.2018 10:38
- гость -

Столько времени, денег, ресурсов уже потрачены на разбирательства за этого двуногого, хотя тут вообще разбираться даже нечего, всё же ясно, как божий день. В 1937-м это всё выглядело бы следующим образом - 15 минут на рассмотрение дела, приговор - расстрел, и добавилась ещё одна "невинная жертва репрессий", над которой будущие поколения будут проливать слёзы и реабилитировать)

0  1
21.02.2018 10:40
Гость. Просто гость.

Не поленилась и заглянула в УК РФ. Часть 2 ст. 81 УК РФ: лицо, заболевшее после совершения преступления иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, МОЖЕТ БЫТЬ судом освобождено от отбывания наказания. Т.е., во-первых, заболевание должно наступить ПОСЛЕ совершения преступления, а, во-вторых, суд МОЖЕТ (но не обязан) освобождать от наказания. Поэтому, конечно, хотелось бы узнать позицию гособвинения и суда по этой ситуации. Или дело все-таки не в болезни? Но сомневаюсь, что людям расскажут правду.

1  0
21.02.2018 11:09
гость

Вот вы почему такая , а, просто гость? В УК залезли. Тут вон который месяц юристы разбираютсясовещаются, а вы раз и всё что надо в кодексе нашли. Нельзя так. Этого тварюшку как теперь отмазывать?

0  0
21.02.2018 11:14
- гость -

А тут вроде он еще до суда объявил о болезни. Как в этом случае?

0  0
21.02.2018 11:39
- гость -

В этом случае награда и свобода.

0  0
21.02.2018 11:40
Вася

Заголовок должен примерно звучать так : Есть ли совесть у алтайского краевого суда ? Три жизни отобрал алкаш и ему за это ни ч е г о ...

0  0
21.02.2018 11:42
Ируся

он как Ленин: живее всех живых..........

0  0
21.02.2018 12:12
- гость -

Его похоронили в прошлое воскресенье

0  0
21.02.2018 12:16
Панночка

да он кто таткой то вообще?

0  0
21.02.2018 12:30
кос

кого похоронили в прошлое воскресенье?

0  0
21.02.2018 12:35
Ируся

- гость -
Его похоронили в прошлое воскресенье

по-настоящему? Или для отмазки?

0  0
21.02.2018 12:36
Ируся

а зачем тогда суд что-то по нему решает? Да бред. Никого не хоронили.

0  0
21.02.2018 12:46
- гость -

Пъяный, сел за руль автомобиля, превысил скорость, выехал на красный свет светофора на перекресток и убил двух человек. И на свободе?

0  0
21.02.2018 12:54
- гость -

гость 12-12. то есть по Вашему суд решает по умершему человеку?

0  0
21.02.2018 12:55
- гость -

21.02.2018 12:46
- гость -
А что вас удивляет? В Барнауле теперь это норма. Убил бы пятерых - к ордену бы представили.

0  0
21.02.2018 12:56
- гость -


21.02.2018 12:12
- гость -


Удода с бэхи? На каком кладбище? Как могилу найти?

0  0
21.02.2018 13:13
Ируся

да утка это. уже опровергли.

0  0
21.02.2018 13:20
- гость -

Значит, надо его взаправду похоронить.

0  0
21.02.2018 13:32
Independent

Если этих тварей не начнут сажать, то рано или поздно начнётся самосуд ,потому что народ уже взбешён от таких решений суда об освобождении убийц ! PS: У власти нет или страха ... или мозгов !

0  0
21.02.2018 14:25
lol

Редакция: напишите пожалуйста о том, почему Дмитрий Найден находится на свободе, управляет авто как ни в чем не бывало, хотя вы же писали о том, что он был осужден на реальный срок?

0  0
21.02.2018 14:26
гостья

Совершил правонарушение,предусмотренное УК РФ-ответь по закону.Больной или здоровый,косой или храмой -все равны перед законом.А то одна в 60 лет рожает,другой то в тубике фигурирует,то онкология у него..Примерял наверное диагноз,что как саркофаг его закроет от УК РФ

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