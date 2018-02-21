Королева Великобритании Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок площадью 1,6 тысячи квадратных метров, пишет РИА "Новости" со ссылкой на сайт kievvlast.com.ua.
Как сообщается, в аренду земельный участок передается королеве Великобритании и правительнице Канады. Срок аренды — 49 лет. Участок находится в Киеве на улице Костельной, 13-а.
Ежемесячная плата за аренду составит 568 тысяч гривен. Отметим, что Елизавета II по этому адресу сняла в аренду офис площадью 2,2 тысячи квадратных метров.
Комментарии
Благодатная почва для промывки мозгов скакунам.
Завидуй, вата! Кастрюлеголовые с Самой Королевой накоротке! )
Щас выяснится, что аренда частному лицу капать будет, а ему Нэнька землю бесплатно выделила...
21.02.2018 11:54
технарь
чему завидовать?
на ДВ землю гектарами бесплатно раздают.
а вот в Киеве скоро реституция будет и все лучшие куски поляки заберут
21.02.2018 12:05
- гость -
скобочка в первой строчке отвечает за сарказм.
Киев полякам не достанется, себе заберем.
Бабка оптимистка. Этож сколько лет она вознамерилась коптить?
21.02.2018 12:28
Митенька ржевский
Вот, тож подумал. 49 лет еще себе отмерила. Питается сердцами молодых девственников?
21.02.2018 12:31
- гость -
напиши ей письмо, может и на тебя королевское внимание обратит
Колы що ховаться от кацапов будемо!
Пэрэмога!
Арендовала за деньги, а не захватила с помощью солдатов НАТО. Странно...)))
21.02.2018 13:26
Павсекакий
ха-ха-ха, Цру там с 14 года свои флаги на СБУ вывешивает.
Чего там захватывать Нате?
13:31, дык оно и странно, что "захватчики" платят за аренду "захваченным".
21.02.2018 12:22
технарь
Киев полякам не достанется, себе заберем.
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Вы же его уже года четыре как забираете. Что тянете до сих пор?
А сама королева в курсе сделки? И не продешевили ли власти сольного града Киева?
Чо-т "уткой" попахивает.