Лекарственный препарат для восстановления зрения "Luxturna" представила на рынке американская фармацевтическая компания. Об этом пишет EG.RU.
Новое лекарство способно вылечить редкое генетическое заболевание сетчатки глаза, при котором она перестает получать достаточное количество белка из-за мутации гена. В результате этого наступает полная слепота. Однако стоит медикамент недешево — 850 тысяч долларов.
Специалисты уверяют, что дорогостоящее лекарство может восстановить зрение за одну 45-минутную операцию. Врачи вводят препарат, который воздействует на сетчатку глаза как вирус и заменяет дефектный ген.
Одна инъекция стоит 425 тысяч долларов, а за две нужно будет заплатить 850 тысяч долларов. Это лекарство является самым дорогим в мире. Исследования показали, что у 27 из 29 пациентов через год после операции зрение улучшилось в несколько раз.
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