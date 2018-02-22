23 февраля в России отмечают День защитника Отечества, и помимо классического застолья есть еще много вариантов, как можно провести этот праздник.
Всех увлеченных зимними видами спорта 23 февраля ждут на базе "Авальман", где в 13:00 стартуют соревнования по бордкроссу. К участию приглашают спортсменов-любителей от 16 лет. Всем заинтересованным и желающим показать себя стоит пройти регистрацию.
23 февраля можно также сходить в театр. Так, в МТА будут показывать спектакль о детях блокадного Ленинграда "Война, беда, мечта… юность" по произведению Алексея Арбузова "Мой бедный Марат", начало в 17:00.
В театре драмы в 17:30 можно будет посмотреть комедию "Укрощение строптивой" по пьесе Уильяма Шекспира. Главного героя Петруччо с настоящим мужским характером на сцене воплотит артист Антон Кирков.
В концертном зале "Сибирь" (Ленина, 7) в 18:00 начнется концерт "Виктор Цой – 55!". Эту программу Государственный оркестр "Сибирь" посвятил юбилею известного рок-музыканта, барнаульские зрители смогут послушать ее 23 и 24 февраля. В концерте примут участие Лев Шапиро, Владимир Кислов и другие исполнители.
Также в 18:00 в ДК "Сибэнергомаш" (Ленина, 147) начнется Фестиваль лиги "КВН – Алтай".
А отпраздновать День защитника Отечества как следует можно будет в баре Rock Pub. Здесь пройдет концерт группы "Провинция", вести мероприятие будет Алексей Третьяков, а для зрителей организаторы подготовили конкурсы и призы. Сбор гостей в 21:00.
Комментарии
А торжественного собрания по случаю 100 летия Вооруженных сил не будет?