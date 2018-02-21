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Жительница села Талон в Горном Алтае погибла в результате наезда автомобиля "Урал" — трагедия произошла накануне около 11:50.
Как сообщили в республиканском МВД, ДТП произошло в районе дома № 25 по улице Речной, когда 62-летний житель Кемеровской области, управляя автомобилем "Урал", при движении по территории общества с ограниченной ответственностью допустил наезд на 66-летнюю местную жительницу.
"В результате происшествия женщина от полученных травм скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Тестирование водителя на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат", — уточняют в полиции.
По факту аварии проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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