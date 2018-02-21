Разрешение супермаркетам торговать безрецептурными лекарствами может привести к тому, что аптеки не смогут конкурировать с торговыми точками. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова исполнительного директора Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьевой.
Эксперт рассказала, что в первую очередь пострадают малые города, населенные пункты. По ее словам, "аптечным сетям станет нерентабельно выдержать как-то ушедший ассортимент". Малые города могут остаться без аптек. А это значит, что людям негде будет купить лекарства, отпускаемые по рецепту.
Такого же мнения придерживается и заместитель генерального директора фармацевтической компании STADA CIS Иван Глушков. Он уверен, что с введением этого закона "аптечные сети начнут сыпаться, и большое количество пациентов останется без лекарств".
Также это может привести к удорожанию лекарств в аптеках. Ведь, чтобы им компенсировать ущерб, нужно будет поднять цены на лекарства на 17%. Проблемы могут возникнуть и у дистрибьюторов, самые крупные из которых не готовы охватить обслуживание торговых сетей, считает управляющий директор аптечной сети Marathon Group Игорь Крылов.
Комментарии
аптекари заегозили, прибыль отнимают....
еслибы не прибыльно было, аптеки на каждом углу не развелись
не представляю-в марии-ра на кассе-куча таблеток и суспензий...зная, сколько там есть просролчки-поостереглась бы покупать в магазине таблетки...кассиры-не фармацевты
Нельзя продавать даже самые просты лекарства свободно без контроля специалистов. Все нахрен перетравятся
В мариира в торговых залах холодильники не всегда работают, в складах крысы полметровые, так что лекарства будут вообще грязные продавать. Никто их там хранить не будет как надо. И вообще надо прекращать вот эту монополизацию, обнаглели уже, торгуйте своими пальмовыми продуктами и не лезьте в аптеки. Давайте ещё в церквях лекарства продавать, пузатые служители не откажутся.
Точно никогда не буду покупать лекарства вне аптеки. Бред бредовый, надеюсь этот законопроект не пропустят.
В аптеке четко смотрят за сертификатами,в аптеки присылают оповещения о том,что какой то препарат не прошел сертификацию и его нужно снять с продажи..В аптеке стоят холодильники для хранения термолабильных препаратов,в аптеке есть шкафы,где хранятся флаконы в темном месте..А теперь расскажите,кто всем этим будет заниматься в супермаркетах??А соседство на полках по группам??Кто будет все это мониторить в маркетах???Каждый должен заниматься своим делом,тем которому обучен.В целях самосохранения не буду покупать лекарства в маркетах.