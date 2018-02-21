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Почти пять тысяч автомобилей Audi отзывает из России немецкий концерн Volkswagen, сообщает "Коммерсант".
Причиной отзыва 4,9 тыс. машин являются возможные проблемы с дополнительным нагревательным элементом климатической установки.
Так, отзыву подлежат модели Audi A4, A5 и Q5, реализованные c 2011 по 2016 год.
В сообщении Росстандарта отмечается, что в редких случаях выявленная проблема может привести к оплавлениям и возгоранию.
В отзываемых автомобилях запланирована замена нагревательных элементов.
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