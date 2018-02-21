Глава Барнаула Сергей Дугин поддержал предложение ОНФ провести в день выборов президента, 18 марта, голосование барнаульцев за объекты благоустройства по программе "Городская среда". Пресс-служба администрации сообщает, что градоначальник даст поручение подготовить документы для такого голосования.
"В ближайшее время я дам поручение подготовить документы для проведения голосования 18 марта. Это будет удобно для людей и позволит сэкономить средства. Пусть барнаульцы решат, какие именно площадки нужно благоустроить!" - сообщил Сергей Дугин на встрече с сопредседателем ОНФ в Алтайском крае Мариной Ермоленко.
Он подчеркнул, что считает правильным устроить очное голосование по проектам именно в день выборов президента.
"Я никогда не сомневался в активности наших жителей. Хорошо, что в интернет-голосовании в десятку лидеров общественных территорий попали площадки в каждом районе нашего города", — добавил чиновник.
Как ранее сообщал портал Amic.ru, региональный ОНФ выступил с таким предложением в конце минувшей недели. В понедельник, 19 февраля, инициативу обсудили и поддержали на заседании общественной комиссии по реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы.
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В 2018 году на реализацию проекта будет направлено 216 млн рублей. Половина суммы пойдет на благоустройство более 60 дворов, половина — на общественные территории. Сначала было отобрано 55 площадок. Почти месяц шло онлайн-голосование. В лидеры вышло около десятка объектов, в том числе Нагорный парк, Демидовская площадь, пешеходная зона на Обском бульваре, сквер "Химиков", площадь Мира и сквер адмирала Кузнецова. Окончательно общественные территории будут выбраны после очного голосования жителей 18 марта.
В 2017 году, когда проект только стартовал, Барнаул получил более 236 млн рублей. Было благоустроено 106 дворов и две территории общественного пользования: Нагорный парк и сквер на пересечении проспекта Ленина и улицы Мамонтова.
Комментарии
председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова резко раскритиковала планы региональных и местных властей проводить местные опросы на участках для голосования. «Я категорически возражаю против использования слова «референдум» там, где это не положено», — сказала глава ЦИК. Глава ЦИК запретила местным и территориальным избирательным комиссиям использовать выборы президента в качестве площадки для опросов локального характера, не имеющих отношения к выборам президента.
А месным какой то там ЦИК не указ!
Сергей Дугин считает правильным объединение голосования по программе "Городская среда" с президентскими выборами
ага, все методы хороши для увеличения явки...