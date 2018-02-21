Фото: barnaul.org
Краевое министерство образования и науки наградило Барнаул почетной грамотой за достижение высоких результатов по исполнению инициатив президента России, сообщает пресс-центр городской администрации.
Соответствующий приказ подписал министр Александр Жидких. В мэрии краевой столицы подчеркивают, что обязательства по выполнению указов и поручений президента России, прежде всего в части повышения заработной платы педагогических работников, в Барнауле выполнены полностью.
"Решена задача по обеспечению дошкольными образовательными услугами детей с трех до семи лет, растет количество образовательных организаций, где создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, наблюдается положительная динамика результатов единого государственного экзамена: ежегодно уменьшается число выпускников, не преодолевших минимальный барьер, и увеличивается число "стобалльников", — добавляют в горадминистрации.
Также городские власти напоминают, что в краевой столице успешно решаются задачи по организации обучения школьников в одну смену, реконструкции уличных спортивных объектов, устройству универсальных баскетбольно-волейбольных площадок на территории школ.
Комментарии
Среднюю зарплату довели да учительской? Майские указы выполнены? Уррряяя!!!