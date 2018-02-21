Фонд поддержки олимпийцев России, традиционно награждающий российских победителей и призеров Игр, приготовил 140 элитных автомобилей BMW моделей X4, X5 и X6, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Слушатель радиостанции прислал видеозапись из автосалона, где стоят новые машины с символикой фонда на дверях и капотах. Автор ролика утверждает, что количество автомобилей — 140 штук. Те спортсмены, которые вернутся с медалями, получат новые машины 28 февраля. Всего в заявку российской делегации на ОИ в Корее входят 169 атлетов.
Отметим, что российские олимпийцы традиционно получают в подарок элитные авто. Машины дарят тем спортсменам, которые возвращаются с Олимпиады с медалями. Чемпионы летней Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро получили по BMW X6, серебряные призеры — X4, бронзовые — X3. Медалистам Игр-2014 в Сочи дарили внедорожники Mercedes моделей GL, ML и GLK.
Комментарии
На чьи деньги куплены ?
а почему не "лада"? этих упырей надо на кол, а не машины за казеные деньги раздавать
И за что дарить???
Реально, подарили б пусть даже и самые навороченные, но российские авто...
А то что получается, финансируем немцев???
Герои-Спортсмены достойны больших подарков!
выступают под нейтральным флагом. дарят зарубежные авто... Россия вперед? чё молчите, путриоты?
Стимулирование тщеславия и антипатриотичного воспитания
Колония одним словом
беспредел! За что им дарить. Иностранцы сами за тренировки платят, работают, зарабатывают на тренировки, а у нас армию дармоедов развели, которые рады 12 и 20-му месту. А пенсионерам на индексацию денег нет, как надо индексировать. так у Медведева нулевая инфляция!
"унижение страны" продолжается
Жесть за что 20 место! Это же бред! Походу бабки списать надо
Обгадились везде...
По желтой калине было бы нормально.
21.02.2018 14:11
- гость -
а почему не "лада"? этих упырей надо на кол, а не машины за казеные деньги раздавать
ты вообще головой думать обучен?
да уж.... комментаторы прям слюной брызжут... злобные неудачники
Российским спортсменам, вернувшимся с Олимпиады, подарят автомобили BMW
Подарят за то что вернулись!
А что Россия имеет с этой Олимпиады? Этак можно гордиться медалями спортсменов, которые давно жители других стран.
написано же "призерам"!!!!! вы только заголовки читаете?
Спонсировать надо детский и массовый спорт ,он больше нужен Россиянам!
К мировым олимпиадам упал интерес, так как борьба идет не за "спортивную честь" а за "мнимую" победу.
А как же импортозамещение? Почему BMW?
а что призеров 140
Профессионалы, не способные своим трудом зарабатывать деньги и тупо пасущиеся у спонсорской кормушки.... Да у нас вся страна так устроена )