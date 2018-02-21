Четверг, 22 Февраль, 02:24

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Вице-премьер Александр Хлопонин предложил переносить школьные каникулы в России в зависимости от начала лыжного сезона на Северном Кавказе. Поддерживаете это предложение?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,65
€ 69,81
590481
-6°
Обь
0см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День защитника Отечества-2018Великий Пост-2018Олимпиада-2018 в Пхёнчхане
Новости

Российским спортсменам, вернувшимся с Олимпиады, подарят автомобили BMW

, ИА "Амител"
Для спортсменов уже приготовили 140 автомобилей

Фото: govoritmoskva.ru

Фонд поддержки олимпийцев России, традиционно награждающий российских победителей и призеров Игр, приготовил 140 элитных автомобилей BMW моделей X4, X5 и X6, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Слушатель радиостанции прислал видеозапись из автосалона, где стоят новые машины с символикой фонда на дверях и капотах. Автор ролика утверждает, что количество автомобилей — 140 штук. Те спортсмены, которые вернутся с медалями, получат новые машины 28 февраля. Всего в заявку российской делегации на ОИ в Корее входят 169 атлетов.

Отметим, что российские олимпийцы традиционно получают в подарок элитные авто. Машины дарят тем спортсменам, которые возвращаются с Олимпиады с медалями. Чемпионы летней Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро получили по BMW X6, серебряные призеры — X4, бронзовые — X3. Медалистам Игр-2014 в Сочи дарили внедорожники Mercedes моделей GL, ML и GLK.

 

Читайте также в сюжете: Олимпиада-2018 в Пхёнчхане
Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

21.02.2018 14:10
- гость -

На чьи деньги куплены ?

0  0
21.02.2018 14:11
- гость -

а почему не "лада"? этих упырей надо на кол, а не машины за казеные деньги раздавать

0  0
21.02.2018 14:12
- гость -

И за что дарить???

0  0
21.02.2018 14:15
Иsтина

Реально, подарили б пусть даже и самые навороченные, но российские авто...
А то что получается, финансируем немцев???

0  0
21.02.2018 14:20
- гость -

Герои-Спортсмены достойны больших подарков!

0  0
21.02.2018 14:45
- гость -

выступают под нейтральным флагом. дарят зарубежные авто... Россия вперед? чё молчите, путриоты?

0  0
21.02.2018 15:01
- гость -

Стимулирование тщеславия и антипатриотичного воспитания

0  0
21.02.2018 15:05
- гость -

Колония одним словом

0  0
21.02.2018 15:18
гость

беспредел! За что им дарить. Иностранцы сами за тренировки платят, работают, зарабатывают на тренировки, а у нас армию дармоедов развели, которые рады 12 и 20-му месту. А пенсионерам на индексацию денег нет, как надо индексировать. так у Медведева нулевая инфляция!

0  0
21.02.2018 15:27
Гонец из Пензы

"унижение страны" продолжается

0  0
21.02.2018 16:13
Гость

Жесть за что 20 место! Это же бред! Походу бабки списать надо

0  0
21.02.2018 16:18
- гость -

Обгадились везде...

0  0
21.02.2018 16:49
- гость -

По желтой калине было бы нормально.

0  0
21.02.2018 17:05
- гость -

21.02.2018 14:11
- гость -
а почему не "лада"? этих упырей надо на кол, а не машины за казеные деньги раздавать

ты вообще головой думать обучен?

0  0
21.02.2018 17:17
- гость -

да уж.... комментаторы прям слюной брызжут... злобные неудачники

0  0
21.02.2018 17:20
- гость -

Российским спортсменам, вернувшимся с Олимпиады, подарят автомобили BMW

Подарят за то что вернулись!
А что Россия имеет с этой Олимпиады? Этак можно гордиться медалями спортсменов, которые давно жители других стран.

0  0
21.02.2018 17:22
- гость -

написано же "призерам"!!!!! вы только заголовки читаете?

0  0
21.02.2018 18:04
689

Спонсировать надо детский и массовый спорт ,он больше нужен Россиянам!
К мировым олимпиадам упал интерес, так как борьба идет не за "спортивную честь" а за "мнимую" победу.

0  0
21.02.2018 20:41
ГОСТЬ

А как же импортозамещение? Почему BMW?

0  0
21.02.2018 21:21
гость

а что призеров 140

0  0
21.02.2018 22:21
Абориген

Профессионалы, не способные своим трудом зарабатывать деньги и тупо пасущиеся у спонсорской кормушки.... Да у нас вся страна так устроена )

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28            
02:18
Деньги сыпались на снег: жена в халате и сын в трусах помешали грабителю 0
01:21
32 поручения Медведева: премьер поставил задачи перед правительством 0
00:28
Ученые выяснили, какие девушки чаще соглашаются на любовь 0
23:50
Власти Китая запретили нанимать стриптизерш на похороны 0
23:29
Володин рассказал план действий после послания президента 1 марта 0
23:02
Проповедник Билли Грэм скончался в возрасте 99 лет 0
22:48
Порошенко испугался за свою жизнь во время посещения Крыма в 2014 году 0
22:25
Владимир Путин огласит послание Федеральному Собранию 1 марта 0
22:02
Директора Барнаульского планетария осудят за причиненный ущерб в 8 млн руб. 3
21:54
Мизулина: создание киберполиции для борьбы с педофилами рассмотрит Совфед 0
21:26
Недельная инфляция в России составила 0,1% 0
21:15
Почти миллион россиян пожелали проголосовать не на своих участках 1
20:54
ЦИК создаст службу психологической поддержки членов избиркомов в "день Х" 2
20:11
Контейнер с радиоактивным материалом потеряли на Ямале 0
19:49
Дети Кадырова ответили бросившему им вызов школьнику из Казахстана 1
19:30
СМИ сообщили о числе наемников "ЧВК Вагнера" и расходах на их содержание 5
19:08
Коротко о главном: дорожные страсти в Барнауле, выборы и приближение шторма
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 21 февраля
18:45
Родители нашли в детдоме сына, "умершего" в роддоме в 2011 году 2
18:26
Российские лыжники завоевали серебряные медали ОИ-2018 1
17:51
Египет стал крупнейшим покупателем продуктов из России 1
17:32
Топилин верит, что снижение рождаемости можно преодолеть уже в 2018 году 5
17:23
Американские ученые научились определять болезни сердца по сетчатке глаза 1
17:14
Барнаул вошел в ТОП городов Сибири для отдыха на февральских праздниках 3
17:02
Репродуктолог объяснил слова главы минздрава Чувашии о бесплодии женщин 3
16:50
Фильм "Лед" за первые дни проката собрал 560 миллионов рублей 0
16:47
Россия победила Норвегию в хоккейном четвертьфинале с разгромным счетом 5
16:39
Land Cruiser и микроавтобус УАЗ не поделили дорогу в Барнауле 2
16:21
Пожилая бийчанка попала в больницу после наезда "Жигулей" 0
16:12
Forbes назвал самые дорогие компании в Рунете 0
16:02
Легендарный Александр Карелин приедет в Барнаул на "Холодные игры" 4
15:51
Треть россиян считают, что 23 февраля – праздник военных 7
15:34
Воздержитесь от дальних поездок: МЧС предупреждает о непогоде на Алтае 0
15:22
Рабочие в Петербурге сбросили наледь на голову школьнику 0
15:13
Tinder назвал самые привлекательные мужские имена для партнерш 1
15:04
Министр Топилин рассказал, когда регионам ждать денег на повышение МРОТ 2
14:51
Знаменитый писатель Януш Вишневский готов приехать на "Шукшинские дни" 0
14:40
Британцы для просмотра "Властелина колец" приготовили 14 блюд из фильма 0
14:33
Лоукостер "Победа" планирует совершать рейсы "Барнаул — Москва" 11
14:22
Правительство утвердило 30 госуслуг для МФЦ 3
14:11
Опрос: треть граждан РФ считают российскую армию сильнейшей в мире 8
14:05
Российским спортсменам, вернувшимся с Олимпиады, подарят автомобили BMW 21
13:50
Месячного гималайского медвежонка подбросили охотнадзору в Приморье 0
13:41
Барнаул наградили за исполнение инициатив президента Путина 3
13:32
Лучший международный фотограф 2017 года: подборка снимков победителей 0
13:21
Почти шторм и +5 градусов: волна тепла обрушится на Алтайский край 0
13:12
23 февраля 2018: как мы отдыхаем на праздник День защитника Отечества 0
13:04
Алина Загитова установила мировой рекорд в Пхенчхане 3
12:50
"Избили отца до полусмерти": что стоит за историей с двойным ДТП в Барнауле 87
12:41
Писатель-фантаст Андрей Круз скончался на 54-м году жизни 5
12:33
Глава Барнаула поручил организовать 18 марта голосование по благоустройству 6

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.