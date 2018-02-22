По данным на 19 февраля 2018 года, специалисты Алтайского филиала "Ростелекома" смонтировали больше половины систем видеонаблюдения в помещениях для голосования избирательных участков (УИК) и в помещениях территориальных избирательных комиссий (ТИК). Все работы по монтажу планируется завершить 26 февраля.
В соответствии с госконтрактом по организации и проведению выборов Президента РФ в 2018 году, заключенным между Министерством связи и массовых коммуникаций РФ и компанией "Ростелеком", в Алтайском крае оператор связи должен установить системы видеонаблюдения на 815 объектах, обеспечив непрерывную съемку с записью звука и последующим хранением видеозаписей в центрах обработки данных компании. Для реализации задачи оператор дополнительно построит "последнюю милю" (оптические и медные линии до здания) к 53 избирательным участкам.
В 2018 году видеонаблюдение за выборами будет осуществляться по новой технологии – вместо объемных программно-аппаратных комплексов (ПАК) в местах голосования и подсчета голосов будут установлены компактные IP-камеры, не требующие подключения к компьютеру.
В начале марта "Ростелеком" откроет для сотрудников ЦИК и региональных избиркомов специальный служебный портал, который позволит отслеживать процесс настройки средств видеонаблюдения накануне выборов. В день проведения выборов оператор обеспечит трансляцию изображения с IP-камер в сети Интернет в режиме онлайн. Для решения этих задач будет задействована собственная защищенная сеть передачи данных оператору — центры обработки данных в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске. Также компания развернет ситуационные центры в каждом филиале и выделит номер в коде "8-800" для поддержки пользователей портала.
Для обеспечения работы в период проведения выборов с 17 марта по 19 марта 2018 года будет организовано круглосуточное дежурство персонала Алтайского филиала "Ростелекома", в котором будет задействовано 270 сотрудников (85 бригад).
В 2012 году "Ростелеком" впервые организовал видеонаблюдение за ходом выборов Президента РФ. 4 марта 2012 года за процедурой голосования на специализированном портале наблюдали 3,5 млн. человек, которые просмотрели 7,9 млн. трансляций. В ходе выборов и подсчета голосов с помощью системы видеонаблюдения было записано более 2,6 Пбайт видеоинформации.
Комментарии
А зачем на участках нужны камеры, есть вменяемое объяснение?
Что б выборы были честными, не должно быть кабинок. Должен стоять столб с большими кнопками, напротив которых указаны фамилии. Рядом со столбом табло, которое реагирует на нажатие кнопок. Пришёл избиратель, расписался у члена цик, подошёл к стольбу, нажал кнопку с фамилией, тут же на табло прибавился голос за этого кандидата. К чёрту тайну голосования.
Толку от камер, если уже в Городской больнице №8 приказали всем явиться 18 и проголосовать за ..... Все бюджетники под кнутом голосуют за .......
22.02.2018 10:07
- гость -
доказательство словам есть?
22.02.2018 10:11
Геноцид Эклеров
Это аксиома.
В бюджете всегда так было. Постоянно об этом сами работяги говорят в период выборов.
хватит писать дурь!
работаю в бюджетной сфере
НИКТО НИКОГДА не в какой форме НИ требовал голосовать за кого либо конкретно!
разговаривал на этот счет и с многочисленными колегами и друзьями в том числе с силовых структур .единственное о чем напоминало руководство-сходить на выборы и проявить свою гражданскую позицию.
-а самое главное как можно заставить проголосовать человека против его воли за конкретного кандидата оставшись один на один в кабинке?(про фото с телефона с конкретной галочкой и прочию муть писать не надо).
плохому танцору всегда один предмет мешает,
потом такие танцоры с "фактами" типа явлинский рыжков сабачатник и тд и появляются.
Дядя Вова, какая ещё аксиома? У меня вся семья в бюджете - медицина, образование, мвд и армия. И что-то никто из нас ничего краем уха не слышал о подобном, не говоря уже о том, что б кто-то указывал.
Дядя Вова это начинающий писатель научной фантастики. В теме про Баварина похожий фантазер засел.
Не врите, едросята проплаченные. Гонят бюджетников на выборы за сами знаете кого. Не добровольно-принудительно, а именно принудительно. И это не только на президентских, а вообще на любых. Более того, используют рабский бесплатный труд бюджетников для обеспечения выборов, а также используют компьютеры, принтеры и т.д. бюджетных организаций, которые сотрудники сами бесплатно таскают, отрывая от рабочего процесса, и назначаются рабы, которые будут бесплатно (некоторым, правда, особо рьяным дают 1-2 тысячи рублей) работать в избиркомах. Это факт, это все знают, бессмысленно отрицать, слишком много народу в этом участвует. Я в этом участвовал многократно, лично таскал эти компы-принтеры, доставлял рабов к месту рабской службы.
Дуракам пишут факты из первых уст того , что в Городской больнице №8 объявили приказ о прибытии всех врачей в больницу 18 марта в воскресенье для принудительного голосования, а они не верят.
22.02.2018 10:58
- гость -
Дураки фантазируют во всю больную фантазию, и удивляются, что им не верят.
Хитрого тут ничего нет, всем бюджетникам выдают бюллетени с проставленными галочками.
А, куда прежние дели, карусели, отмыв бабок...
На работе выдают заполненный бюллетень, а после выборов обязан принести чистый. Единственное, что можно сделать - испортить выданный бюллетень перед сбросом в урну. Правильно понял схему?
бред полный.