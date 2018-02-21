В редакцию портала Amic.ru обратилась жительница Барнаула Алена. Она заявила о том, что история, которая на прошлой неделе была опубликована рядом алтайских СМИ и популярных интернет-пабликов, почти полностью не соответствует действительности.
Напомним, речь шла о том, что пьяный автомобилист совершил две аварии в центре столицы Алтайского края. Информацию об этом ранее разместил "Дорожный патруль". Все произошло в ночь с 9 на 10 февраля, когда в Барнауле ловили нетрезвых водителей. Один из таких якобы отметился на улице Димитрова. Около полуночи очевидцы сообщили о ДТП в центре города, где один из участников аварии скрылся. На его поиски отправился наряд ДПС и дружинники "Дорожного патруля".
Уточняется, что выпивший мужчина управлял иномаркой Hyundai Solaris и вскоре совершил второе ДТП на улице Молодежной. Иномарка слетела с дороги и врезалась в дерево. Подоспевшие очевидцы первой аварии и полицейские задержали водителя. Отмечается, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Проходить освидетельствование на месте и у врача-нарколога мужчина отказался.
Как оказалось, правдой в этой истории является только то, что водитель, управлявший Hyundai Solaris, действительно был нетрезв. При этом никаких ДТП он не совершал, а ситуацией воспользовалась группа молодых людей, которые попробовали в буквальном смысле выбить у автомобилиста деньги, жестоко избив его, рассказывает дочь пострадавшего Алена. Портал Amic.ru решил опубликовать альтернативную версию произошедшего.
"Мой папа вечером 9 февраля поругался с мамой, после чего выпил и поехал на автомобиле в гости к другу. Когда он прибыл к нему, последнего не оказалось дома. Тогда отец снова сел в автомобиль и стал сдавать назад, в результате он своим номерным знаком задел сугроб. Этот эпизод, как ни покажется странным, и стал тем самым первым ДТП, которое фигурировало в сводках "Дорожного патруля". Момент, когда Hyundai Solaris въехал в сугроб, случайно заметила группа молодых людей, которые стояли напротив соседнего дома. Как только Solaris тронулся с места, они тут же вчетвером запрыгнули в Toyota Allion и стали гнать моего отца", — рассказывает Алена. По ее словам, все молодые люди в тот момент были пьяны.
Преследование продолжалось по Димитрова, Социалистическому и Молодежной, в итоге отца подрезали, и он, чтобы уйти от столкновения с преследователями, был вынужден резко вывернуть руль. В результате машина съехала на обочину и заглохла. При этом никакого патруля, ни тем более наряда ДПС на месте еще очень долго не было. Вообще, если бы его не преследовали, думаю, он просто спокойно бы доехал до своего гаража и ничего бы этого не случилось, поделилась своими эмоциями собеседница Amic.ru.
"После этого четверка парней вылезла из своего авто, они вытащили моего отца наружу и стали его методично избивать. К слову, моему папе 64 года, возраст его обидчиков — в районе 30 лет. Поняв, в общем-то, что взять с него нечего и поживиться здесь не удастся, они позвонили в "Дорожный патруль" и придумали красивую легенду, как все якобы происходило той ночью", — предположила дочь пострадавшего.
Избиение продолжалось несколько минут во дворе дома по Молодежной, 58. Дочери позднее удалось отыскать свидетелей этого происшествия. Они сняли весь процесс на камеру, более того, именно жильцы дома и спугнули компанию. "Если бы не они и их угрозы вызвать полицию, эти подонки, наверное, просто запинали бы моего отца там до смерти", — говорит Алена.
В результате в какой-то момент они оставили пожилого мужчину в покое, он воспользовался этим, забравшись в автомобиль на пассажирское сиденье, и заблокировал дверь изнутри. Однако до того, как на место прибыли правоохранители, автохулиганы битой разбили стекло Hyundai Solaris и отломили одно из боковых зеркал.
"При этом отец получил сотрясение мозга, перелом носа со смещением, у него отбита единственная почка, он полторы недели пролежал в больнице, откуда был выписан с открытым больничным. В результате здоровью причинен вред средней тяжести, а это автоматически "уголовка", — настаивает Алена. — Я согласна, что он должен был понести наказание, так как сел пьяным за руль. Пусть его бы оштрафовали и лишили прав — это законно, но то, что с ним сотворили — у меня просто нет слов".
По словам женщины, целью тех, кто гнал ее отца по центру города, было получение денег. При этом один из молодых людей, который представился как Михаил, настаивал, что отец повредил его машину, когда сдавал задним ходом во дворе. Якобы именно из-за этого и началась погоня.
"Но показать мне авто на следующее утро он отказался, заявив, что уже загнал его на ремонт, оценив сумму ущерба в 50 тысяч рублей. На мой вопрос, когда он успел это сделать — ведь была глубокая ночь, а также почему не позвал на проведение экспертизы вторую сторону, внятного ответа не последовало. Однако мне пригрозили, что если я не отдам деньги так, то это все равно придется сделать по суду. Самое интересное то, что Toyota Allion 2002 года выпуска не имеет страховки, это может быть просто такой бизнес. Есть некоторые данные, позволяющие делать такие предположения. Так, машина была выставлена на продажу на одном из профильных сайтов как раз с 9 февраля (за несколько часов до произошедшего). При этом стоимость авто была заявлена на уровне 375 тысяч рублей. Затем неожиданно объявление снимается с сайта — на следующий же день с пометкой "продано". А через неделю вновь появляется с чуть откорректированной ценой".
Между тем прибывшие на место ДТП гаишники, продолжает Алена, отказали в возбуждении административного правонарушения в отношении ее отца. Сейчас машина (Hyundai Solaris 2013 года выпуска) находится на штрафстоянке.
"Участковый говорит, что довести дело до суда (в связи с причинением вреда здоровью) будет довольно сложно. При этом компания, которая до полусмерти избила моего отца, ведет себя очень нагло, видно, что все произошедшее для них не в новинку, и чувствуют они себя абсолютно безнаказанными", — резюмировала собеседница Amic.ru.
Комментарии
Жуть. Найти надо этих утырков и судить
может просто не строит пить за рулем?
Факта ДТП нет, экспертизы нет, какие тут деньги? Ждем рассказ от второй стороны.
Бить людей плохо!
если все так и было, то за синеву штраф и лишение ВУ, а выросшему абортарийному материалу поломать руки и ноги... со смещением.
У нас нет никакой правоохранительной системы,напрвленной на защиту простых граждан! Вся деятельность полиции направлена на крышевание и отписки....Вся их статистика состоит из раскрываемости по бытовухе и мелких правонарушений...Алена,здесь Вам даже сам главный наш генерал не поможет,к сожалению(((
Ждем рассказ от второй стороны.
Боюсь, что отморозки языки в оппы засунули.
ключевое тут "ехал пьяным за рулем" или надо пожалеть этого алкаша пенсионера? таких не жалко пусть хоть убивают, нечего пьяным ездить
вы же сами, в любой новости о пьяных водителях кричите, что их надо бить. Почему вы так возбудились, когда это сделали другие?
А у Алёны нет друзей, которые бы "пообщались" с упырями?
Если есть видеозапись избиения, то смело надо писать заявление на хулиганов в полицию и заявление в прокуратуру на сотрудников полиции за их бездействие. Водителя лишить прав однозначно, выпил - преступник.
21.02.2018 13:05
- гость -
таких не жалко пусть хоть убивают
то же самое можно сказать и о тебе.
пьяный за рулем - плохо, но твои высказывания еще хуже
Бить конечно нельзя. Это лишнее, но .... если бы мужчина, поругавшись с женой, сел в такси и поехал к другу, то прошла бы это вся история без потерь как моральных, физических, так и материальных . А теперь нужно винить в первую очередь -себя (этому мужчине). Такой общественный резонанс по пьяным и просто выпившим водителям, что нужно думать о последствиях до того, как ты сел в пьяном виде за руль.
А у Алёны нет друзей, которые бы "пообщались" с упырями?
посадить друзей? ушлепков должны менты закрыть.
молодых отморозков не оправдываю конечно, найти и осудить однозначно надо!
Но папа с мамой поругался, набухался и поехал к корешу за добавкой это конечно отличное оправдание, ниче что папаня мог заземлить пару тройку ни в чем не повинных пешиков? сделать инвалидами не дай бог? В голову то не только пить и есть надо, а хотя бы ей думать иногда, выпил прижми седалище дома или вызови такси, благо на сегодня с этим проблем ноль, грубо говоря за 200-300 рублей по самому максимуму можно в любую точку города уехать с заездом в магаз за бухлом. Сам на одно место приключений нашел(
Били - не били, доехал бы - не доехал бы. Беллетристика. Пьяный сел за руль - виноват Вот это факт. А то оправдываемся. с мамой поругался, к другу поехал. А вот завтра другой поругавшийся не дай Бог эту же Алёну и собьёт, ей легче будет от того что он не просто пьяный, а поругавшийся?
А если бы отец этой Алены не сел бухим за руль, то вообще бы ничего не произошло. Буквально выше есть статья о том, чем закончилась езда одного пьяного урода на БМВ. Ну, и отморозки, избившие человека, должны быть найдены и наказаны. Так что никого в этой истории не жалко.
Так то ваш отец очень дешево отделался в данной ситуации. Незначительные повреждения авто, незначительные-поучительные затрещины, и возможно - немного потеряет денег. Спасибо парням, что восполнили пробел в образовании вашего папы. Он мог убить, убиться, сесть в тюрьму.. а так очень просто все обошлось.
в 21 веке когда даже у 3х летнего ребенка уже есть телефон, дедуля поехал к другу не позвонив заранее... ну ну, и его вдруга не оказалось дома. А может друг то был и выпили заодно?
13:28) Один из утырков???
Если бы да кабы...
Пьяный виноват, но те кто избивали в сто раз хуже и опаснее.
И правильно сделали!
А дед нытик! Накосячил а теперь правду ищет
Если экспертизы не было, то нет факта что человек был пьян. Но есть факт избиения, который также, видимо зафиксирован не был. Так что тут скорее всего либо "ничья", либо нужна работа юриста.
"Спасибо парням, что восполнили пробел в образовании вашего папы."
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Желаю вам повстречать подобных "образователей" как-нибудь в темном переулке. От всей души. Посмотрите косо или закурить не найдётся и вам тоже "восполнят пробелы".
Виноваты все. А вот определять степь вины - задача суда.
чё все так к пьянке прикопались, есть много других состояний в которых гораздо опаснее за рулём находиться, но что-то на это всем пофиг, как так-то?
21.02.2018 13:38
Сознательный
А те, кто бил, просто белые и пушистые. Найти и по головке погладить? А убили бы - так орден бы, видимо, получили.
Там реально было бегство от наряда ДПС. Алёна - сказочница...
21.02.2018 13:42
месный
И? То есть если есть состояния еще опаснее для нахождения за рулем, то по пьянке - можно понять и простить? Мелочь жизни?
В этой истории походу врут все с начала до конца.
Как бы то ни было ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ - ПРЕСТУПНИК. Вот не напился бы и ничего не было...
Сомневаюсь что из-за гопоты ГИБДД будет обманывать и придумывать историю. Если была погоня, то есть записи в ГИБДД это подтверждающие. Похоже бухарик проспался, и самые яркие впечатления, что он запомнил как его пару раз шлепнули, а то что это были шлепки, что бы его в чувство привести не запомнил.
21.02.2018 14:01
- гость -
сотряс мозга и сломанный нос это шлепки? желаешь что бы тебя так же отшлепали?
в этой истории лишь один неоспоримый факт,, подтвержденный дочерью нарушителя- водила был нетрезв! все остальное лишь рассказ девушки, которая даже там не присутствовала. если есть видео-доказательства, то нужно их передать в полицию, прокуратуру. а так пока эта история из разряда- одна баба на базаре...
отметелили скорее всего за дело, а сейчас придумывает всякий бред, что бы хоть в глазах семьи выглядеть "белым и пушистым"
Ни кто не обратил бы внимание на "ДТП" с сугробом, и не погнался из-за этого за ним 100%. Скорее всего реально царапнул, но когда догнали не надо было так сильно люлей деду давать.
21.02.2018 13:50
- гость -
но вот почему то именно за пьянку куча наказаний сразу, а за состояния опаснее пьяного почему то не просто понимают и прощают на них даже вообще внимание не обращают - я вот о чём.
21.02.2018 14:21
месный
Какие именно состояния, опаснее пьяного и примеры прощения есть?