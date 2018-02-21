В редакцию портала Amic.ru обратилась жительница Барнаула Алена. Она заявила о том, что история, которая на прошлой неделе была опубликована рядом алтайских СМИ и популярных интернет-пабликов, почти полностью не соответствует действительности.

Напомним, речь шла о том, что пьяный автомобилист совершил две аварии в центре столицы Алтайского края. Информацию об этом ранее разместил "Дорожный патруль". Все произошло в ночь с 9 на 10 февраля, когда в Барнауле ловили нетрезвых водителей. Один из таких якобы отметился на улице Димитрова. Около полуночи очевидцы сообщили о ДТП в центре города, где один из участников аварии скрылся. На его поиски отправился наряд ДПС и дружинники "Дорожного патруля".

Уточняется, что выпивший мужчина управлял иномаркой Hyundai Solaris и вскоре совершил второе ДТП на улице Молодежной. Иномарка слетела с дороги и врезалась в дерево. Подоспевшие очевидцы первой аварии и полицейские задержали водителя. Отмечается, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Проходить освидетельствование на месте и у врача-нарколога мужчина отказался.

Как оказалось, правдой в этой истории является только то, что водитель, управлявший Hyundai Solaris, действительно был нетрезв. При этом никаких ДТП он не совершал, а ситуацией воспользовалась группа молодых людей, которые попробовали в буквальном смысле выбить у автомобилиста деньги, жестоко избив его, рассказывает дочь пострадавшего Алена. Портал Amic.ru решил опубликовать альтернативную версию произошедшего.

"Мой папа вечером 9 февраля поругался с мамой, после чего выпил и поехал на автомобиле в гости к другу. Когда он прибыл к нему, последнего не оказалось дома. Тогда отец снова сел в автомобиль и стал сдавать назад, в результате он своим номерным знаком задел сугроб. Этот эпизод, как ни покажется странным, и стал тем самым первым ДТП, которое фигурировало в сводках "Дорожного патруля". Момент, когда Hyundai Solaris въехал в сугроб, случайно заметила группа молодых людей, которые стояли напротив соседнего дома. Как только Solaris тронулся с места, они тут же вчетвером запрыгнули в Toyota Allion и стали гнать моего отца", — рассказывает Алена. По ее словам, все молодые люди в тот момент были пьяны.

Преследование продолжалось по Димитрова, Социалистическому и Молодежной, в итоге отца подрезали, и он, чтобы уйти от столкновения с преследователями, был вынужден резко вывернуть руль. В результате машина съехала на обочину и заглохла. При этом никакого патруля, ни тем более наряда ДПС на месте еще очень долго не было. Вообще, если бы его не преследовали, думаю, он просто спокойно бы доехал до своего гаража и ничего бы этого не случилось, поделилась своими эмоциями собеседница Amic.ru.

"После этого четверка парней вылезла из своего авто, они вытащили моего отца наружу и стали его методично избивать. К слову, моему папе 64 года, возраст его обидчиков — в районе 30 лет. Поняв, в общем-то, что взять с него нечего и поживиться здесь не удастся, они позвонили в "Дорожный патруль" и придумали красивую легенду, как все якобы происходило той ночью", — предположила дочь пострадавшего.

Избиение продолжалось несколько минут во дворе дома по Молодежной, 58. Дочери позднее удалось отыскать свидетелей этого происшествия. Они сняли весь процесс на камеру, более того, именно жильцы дома и спугнули компанию. "Если бы не они и их угрозы вызвать полицию, эти подонки, наверное, просто запинали бы моего отца там до смерти", — говорит Алена.

В результате в какой-то момент они оставили пожилого мужчину в покое, он воспользовался этим, забравшись в автомобиль на пассажирское сиденье, и заблокировал дверь изнутри. Однако до того, как на место прибыли правоохранители, автохулиганы битой разбили стекло Hyundai Solaris и отломили одно из боковых зеркал.

"При этом отец получил сотрясение мозга, перелом носа со смещением, у него отбита единственная почка, он полторы недели пролежал в больнице, откуда был выписан с открытым больничным. В результате здоровью причинен вред средней тяжести, а это автоматически "уголовка", — настаивает Алена. — Я согласна, что он должен был понести наказание, так как сел пьяным за руль. Пусть его бы оштрафовали и лишили прав — это законно, но то, что с ним сотворили — у меня просто нет слов".

По словам женщины, целью тех, кто гнал ее отца по центру города, было получение денег. При этом один из молодых людей, который представился как Михаил, настаивал, что отец повредил его машину, когда сдавал задним ходом во дворе. Якобы именно из-за этого и началась погоня.

"Но показать мне авто на следующее утро он отказался, заявив, что уже загнал его на ремонт, оценив сумму ущерба в 50 тысяч рублей. На мой вопрос, когда он успел это сделать — ведь была глубокая ночь, а также почему не позвал на проведение экспертизы вторую сторону, внятного ответа не последовало. Однако мне пригрозили, что если я не отдам деньги так, то это все равно придется сделать по суду. Самое интересное то, что Toyota Allion 2002 года выпуска не имеет страховки, это может быть просто такой бизнес. Есть некоторые данные, позволяющие делать такие предположения. Так, машина была выставлена на продажу на одном из профильных сайтов как раз с 9 февраля (за несколько часов до произошедшего). При этом стоимость авто была заявлена на уровне 375 тысяч рублей. Затем неожиданно объявление снимается с сайта — на следующий же день с пометкой "продано". А через неделю вновь появляется с чуть откорректированной ценой".

Между тем прибывшие на место ДТП гаишники, продолжает Алена, отказали в возбуждении административного правонарушения в отношении ее отца. Сейчас машина (Hyundai Solaris 2013 года выпуска) находится на штрафстоянке.

"Участковый говорит, что довести дело до суда (в связи с причинением вреда здоровью) будет довольно сложно. При этом компания, которая до полусмерти избила моего отца, ведет себя очень нагло, видно, что все произошедшее для них не в новинку, и чувствуют они себя абсолютно безнаказанными", — резюмировала собеседница Amic.ru.