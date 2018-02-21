Фото: facebook.com/andrey.cruz
Российский писатель-фантаст Андрей Круз (Хамидулин) умер 20 февраля на 54-м году жизни, сообщает "Российская газета".
Сообщение о смерти литератора появилось на его личной странице в Facebook от имени его супруги Марии.
"С тяжелым сердцем и глубокой грустью вынуждена сообщить, что Андрей покинул этот мир. Мы все надеялись на чудо и верили, что мы победим болезнь. Но, к несчастью, бой был изначально неравным. Я всегда знала, что он сильный и бесстрашный человек. Таким он остался до конца!" - отметила жена писателя.
Также она добавила: "Верю, что отец моих детей попал в лучший из своих завораживающих миров, где ему просто хорошо!"
Среди известных работ писателя такие серии книг, как "Земля лишних", "Эпоха мертвых", "Тьма", "У Великой реки".
Комментарии
Эх, Андрюша, мы так надеялись...Спи спокойно, брат. Страны тебе Лишних, хорошего оружия, нескончаемых патронов, больших проходимых машин. :\
Очень сожалею и соболезную Марии ((( Огромного таланта был писатель.(((
Земля пухом!