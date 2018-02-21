Российская фигуристка Алина Загитова в среду, 21 февраля, в олимпийском Пхенчхане установила мировой рекорд, получив за прокат 82.92 балла. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
Отметим, что российские спортсменки принимали участие в индивидуальных прокатах в фигурном катании. Они представляли короткую программу. В группе сильнейших были три фигуристки – Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова.
Загитова показывала свою программу "Черный лебедь". Спортсменка откатала программу без единой помарки. Фигуристка Евгения Медведева получила за программу 81.61 балла. И Мария Сотскова откатала на 63.86.
В пятницу, 23 февраля, спортсменки будут показывать произвольную программу, и станут известны медали.
Комментарии
Если мельдоний не подбросят
Она нереальная) космос!
Удачи тебе Алина!!