Правительство России утвердило перечень госуслуг, предоставляемых гражданам при одном комплексном запросе в многофункциональные центры (МФЦ) на получение сразу нескольких государственных и муниципальных услуг. Об этом говорится в распоряжении кабмина.
"Подписанным распоряжением утверждён такой перечень. Перечень содержит 30 государственных услуг, включённых в перечни государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу "одного окна" в МФЦ (утверждены постановлением правительства от 27 сентября 2011 года №797)", — сказано в распоряжении
Как сообщается, эта система сможет реализовать один из главных принципов — "одного окна", увеличит число востребованных и социально значимых услуг на базе МФЦ, а также поможет снизить коррупционные риски, затраты времени и денег гражданами.
Комментарии
а опубликовать список религия не позволяет
есть ссылка на сам документ
Правительство утвердило 30 госуслуг для МФЦ
У правительства дел поважнее видимо нет.