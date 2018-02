Необычный просмотр фильма "Властелин колец" устроили себе британцы Нейт и Эшли. Они решили есть одновременно с героями фильма и приготовили точно такую же еду. Всего вышло 14 блюд. Просмотр занял около пятнадцати часов.

Процесс поедания и подробности опубликовал Нейт у себя в Twitter. Так пара решила почтить память родителей Нейта, которые были поклонниками трилогии, сообщает Evening Express.

I'd held back on any booze until now, but given the reason for the event I think this scene deserves an uncorked bottle. Hail! pic.twitter.com/3coM8FJ1za — Regular Frog (@FrogCroakley) 18 февраля 2018 г.

Salt pork with preserved vegetables and rye bread, courtesy of Isengard Kingdom Brunel's storehouse. Gimli bangs on about this one a lot. pic.twitter.com/PcM4e5y4qJ — Regular Frog (@FrogCroakley) 18 февраля 2018 г.

What about second breakfast?



Nailed it. pic.twitter.com/GEuWDMPwYH — Regular Frog (@FrogCroakley) 18 февраля 2018 г.