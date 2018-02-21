Фото: astrakhan-24.ru
Волна тепла обрушится на Алтайский край в четверг, 22 февраля — днем в регионе ожидается очень теплая погода со снегопадами и шквалистым ветром.
"На большей части территории края снег, мокрый снег, временами сильный снег, метель, гололедные явления, на дорогах сильная гололедица", — сообщает региональный Гидрометцентр.
Днем по краю будет 0...+5 градусов, местами по западу края -3...-8 градусов.
Ветер западный, 5-10 метров в секунду с усилением до 15 метров, по югу порывы до 20 метров.
В Барнауле также ожидается снег, мокрый снег, временами сильные осадки, метель, гололедные явления, на дорогах сильная гололедица.
Температура в краевой столице будет около 0 градусов.
Ветер западный, 5-10 метров в секунду с усилением до 15 метров.
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