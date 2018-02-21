Разработчики приложения для быстрых знакомств Tinder составили рейтинг мужских имен, которые оказались самыми привлекательными для партнерш. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
Самыми привлекательными именами для девушек оказались Дмитрий, Тимофей и Богдан. Чуть менее популярные имена – Максим и Ярослав. В рейтинг Tinder также вошли Андрей, Павел, Антон, Константин и Юрий.
Такой же рейтинг был составлен и для американских пользователей. Как оказалось, в США самыми популярными мужскими именами являются Лукас, Райан и Мэттью, а во Франции популярны Томас, Николас и Максим.
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Сережи-Вовы-Андрюши уже не торкают?