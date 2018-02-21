Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" после падения снега и льда на голову мальчику в Санкт-Петербурге. Об этом пишет "Российская газета".
Известно, что ЧП произошло днем в понедельник, 19 февраля. Рабочие чистили крышу дома 4 корпус 2 по улице Адмирала Коновалова. Как обычно, они сбрасывали снег и лед вниз. Во время таких работ зона должна быть огорожена, а внизу должен дежурить человек.
Неизвестно, были ли выполнены данные требования. Вышло так, что рабочие высыпали ледяные глыбы вместе со снегом прямо на голову девятилетнему школьнику.
В результате ребенок был госпитализирован. Врачи диагностировали у него ушибы головы и шеи. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.
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