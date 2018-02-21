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Новости

Опрос: треть граждан РФ считают российскую армию сильнейшей в мире

, ИА "Амител"
Положительная оценка боеспособности отечественных вооруженных сил достигла максимума за 30 лет

Фото: gosrf.ru

Максимума за 30 лет достиг индекс, показывающий то, как россияне оценивают боеспособность армии страны, передает РИА "Новости" со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По информации статистической службы, в 1990 году индекс боеспособности составлял минус 23 пункта, а в 2018 году он достиг исторического максимума в 73 пункта.

Почти треть участников опроса (31%) называют армию страны лучшей в мире. Еще 52% респондентов называют ее одной из лучших на планете. Среди тех, кто служил в армии, эти доли составляют 31% и 56% соответственно.

Индекс боеспособности показывает, как россияне оценивают боеспособность российской армии. Индекс измеряется в пунктах в пределах от минус 100 до 100. Опрос проводился 17-18 февраля методом телефонного интервью среди двух тысяч респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

 

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

21.02.2018 14:25
- гость -

Рыдаю.. Опрос после 7.02 проводился, или до того?

0  1
21.02.2018 14:46
- гость -

А что было 7.02 имеющего отношение к РА?
И отдельно, для пИсателей, а не читателей - "прос проводился 17-18 февраля". Продолжай рыдать)))

1  0
21.02.2018 14:48
- гость -

те кто служил знают в каком состоянии техника и боеготовность)))

0  0
21.02.2018 14:51
- гость -

потешные войска, задача действующей армии задержать наступление и погибнуть в первые 3 недели войны, а воевать будут резервисты. Но пойдут ли резервисты защищать олигархов очень большой вопрос

0  1
21.02.2018 14:55
- гость -

21.02.2018 14:46
- гость -
А что было 7.02 имеющего отношение к РА?
---
А ты не слышал? Российское командование отправило своих бойцов под вывеской "ихтамнет" на левый берег Евфрата, погонять "пиндосов", которые страшно боятся Великих Руссов. Ну, а дальше "что-то пошло не так". Итог: пошли по шерсть - воротились стрижены.

а не читателей - "прос проводился 17-18 февраля". Продолжай рыдать)))
---
Это повод рыдать еще больше, ты прав. "Ну, тупыые".

0  1
21.02.2018 15:03
- гость -

Сильнейшая в мире армия была это армия ВС СССР. ВС РФ очень далеко до неё, была уничтожена преемственность, воинские части с боевым опытом в Афганистане расформировывались в первую очередь, военнослужащие , которые накопили боевой опыт были сокращены в первую очередь, во главе МО в последние годы ставили невоенных людей, - кагэбэшник, торгаш-мебельщик, а сейчас прораб, людей, которые в молодые годы не впитали в себя дух воина. Если отодвинуть в сторону Пескова, Захарову и подобных им , то по боевым действиям в Сирии сразу видно, что для ведения полномасштабных боевых действий армия РФ не готова.

0  0
21.02.2018 15:05
-гость-

сильнейшая, до первого же Дайр Эз Зора

0  1
21.02.2018 17:13
- гость -

Сильная армия может быть только в сильной стране. Не будет в стране сильной экономики - в скором времени не станет и сильной армии. Запасы в стране кончаются, и встает вопрос - А НА ЧТО АРМИЮ СОДЕРЖАТЬ ДАЛЬШЕ???

0  1
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