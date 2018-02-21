День защитника Отечества в России все больше граждан считают военным праздником, а не мужским. Таковы данные опроса, проведенного ВЦИОМ, пишет РИА "Новости".
34% опрошенных рассказали, что для них праздник является не днем мужчин в целом (34%), а днем всех военнослужащих (39%). Между тем в 2005-2006 годах праздник 23 февраля считался скорее мужским днем (46% и 42% соответственно), чем днем военнослужащих (32% и 31%).
Опрос также показал, что 39% россиян уверены, что армия, выполняя оборонительную функцию, в той или иной степени оказывает влияние на развитие общества и экономики. Больше четверти респондентов отметили, что армия играет ключевую роль в развитии всех сфер жизни страны, еще 24% участников опроса сказали, что армия – это прежде всего инструмент защиты государства от внешних угроз.
Отметим, исследование проводилось 17-18 февраля методом телефонного интервью среди 2 тысяч респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
Комментарии
Не служил! На работу!
Считаю, что это личный праздник Троцкого.
Справедливо!
Почему только треть?
Опрос также показал, что 39% россиян уверены, что армия, выполняя оборонительную функцию...
ну-ну, а как-же "защита конституционного строя" из воинской присяги воина РФ...
21.02.2018 16:07
Гость
Не служил! На работу!
Родину в стройбате защищал?
В нынешней России это праздник по гендерному признаку.