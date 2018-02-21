Фото: komtv.org
Лоукостер "Победа" может в ближайшем будущем обслуживать авиасообщение между Барнаулом и Москвой.
Согласно планам, рейсы будут выполняться по летнему расписанию, то есть с конца марта по конец октября.
Порталу Amic.ru в барнаульском аэропорту информацию о данных перспективах не подтвердили, но и не опровергли.
Исходя из данных аукциона на портале Госзакупок, лоукостер готов заплатить за оказание услуг "по предоставлению интересов, контролю обслуживания пассажиров и наземного обслуживания" своих воздушных судов в международном аэропорту Барнаула 960 тысяч рублей. Заявки на аукцион принимаются с 19 февраля по 12 марта. Итоги будут подведены 14-го числа.
Договор планируется заключить на срок до 31 декабря 2019 года. Максимальная стоимость обслуживания 1 рейса составит 1500 рублей с учетом НДС.
Отметим, что в случае, если "Победа" действительно начнет перелеты по маршруту "Барнаул — Москва", стоимость билетов на этом направлении для жителей региона может существенно снизиться, ориентировочно в 2 раза.
Комментарии
если рубля за 3 будет летать то вообще отлично будет
Если без багажа и еды,то да - отлично... противном случае придется доплачивать))
И стоя на одной ноге
летал я на такой шляпе((((( ни кому не советую
Фууу, Победа...Имели неудовольствие летать этой а/к из Сиба...Обдиралово полное, за все дерут - за возможность выбора места, за малейший багаж, и пр. Отношение как к скоту - всех загоняют за 10 минут в салон, еще пассажиры заходят, а борт уже рулит по ВПП. Молчу про кресла и удобство полета - все расстояния между креслами сокращены до минимума, спинки также не откидываются...крупногабаритным пассажирам точно не рекомендую летать этой говнокомпанией, максимум на час вас хватит...
Цена - если хотите лететь с багажом, лучше уж выбирайте обычную авиакомпанию, но никак не победу...ценник итоговый будет точно таким же, только намаетесь с их ограничениями по багажу (очень много чего нельзя).
Да, и лучше покупать через их сайт - так дешевле.
21.02.2018 15:57
местная
можно было просто сказать что качество соответствует цене,
а вы видимо бизнесом летаете, раз так разбалованы?
Перед прошлыми выборами видели мы "Ласточку", теперь вот ещё одна "ласточка" с такими же итогами.
Почитал комментарии... Спасибо, но я лучше доеду в плацкарте.
На победе, это как бы сидеть сбоку на кукурузнике.
летел победой с франкфурта до москвы, да обслуживание на нуле, жрачки нет, седенья не регулируются, но за то в три раза дешевле
Тоже летал из нска в москву, доплатил за 1 ряд, сумку в багаж (10 кг бесплатно). Красота: никто не жрет и как следствие не портит воздух.