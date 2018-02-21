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Лоукостер "Победа" планирует совершать рейсы "Барнаул — Москва"

, ИА "Амител"
Ожидается, что перелеты будут выполняться с конца марта по конец октября

Фото: komtv.org

Лоукостер "Победа" может в ближайшем будущем обслуживать авиасообщение между Барнаулом и Москвой.

Согласно планам, рейсы будут выполняться по летнему расписанию, то есть с конца марта по конец октября.

Порталу Amic.ru в барнаульском аэропорту информацию о данных перспективах не подтвердили, но и не опровергли.

Исходя из данных аукциона на портале Госзакупок, лоукостер готов заплатить за оказание услуг "по предоставлению интересов, контролю обслуживания пассажиров и наземного обслуживания" своих воздушных судов в международном аэропорту Барнаула 960 тысяч рублей. Заявки на аукцион принимаются с 19 февраля по 12 марта. Итоги будут подведены 14-го числа.

Договор планируется заключить на срок до 31 декабря 2019 года. Максимальная стоимость обслуживания 1 рейса составит 1500 рублей с учетом НДС.

Отметим, что в случае, если "Победа" действительно начнет перелеты по маршруту "Барнаул — Москва", стоимость билетов на этом направлении для жителей региона может существенно снизиться, ориентировочно в 2 раза.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

21.02.2018 14:46
- гость -

если рубля за 3 будет летать то вообще отлично будет

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21.02.2018 15:14
- гость -

Если без багажа и еды,то да - отлично... противном случае придется доплачивать))

0  0
21.02.2018 15:25
- гость -

И стоя на одной ноге

0  0
21.02.2018 15:56
иван

летал я на такой шляпе((((( ни кому не советую

0  0
21.02.2018 15:57
местная

Фууу, Победа...Имели неудовольствие летать этой а/к из Сиба...Обдиралово полное, за все дерут - за возможность выбора места, за малейший багаж, и пр. Отношение как к скоту - всех загоняют за 10 минут в салон, еще пассажиры заходят, а борт уже рулит по ВПП. Молчу про кресла и удобство полета - все расстояния между креслами сокращены до минимума, спинки также не откидываются...крупногабаритным пассажирам точно не рекомендую летать этой говнокомпанией, максимум на час вас хватит...
Цена - если хотите лететь с багажом, лучше уж выбирайте обычную авиакомпанию, но никак не победу...ценник итоговый будет точно таким же, только намаетесь с их ограничениями по багажу (очень много чего нельзя).
Да, и лучше покупать через их сайт - так дешевле.

0  0
21.02.2018 16:13
- гость -

21.02.2018 15:57
местная

можно было просто сказать что качество соответствует цене,
а вы видимо бизнесом летаете, раз так разбалованы?

0  0
21.02.2018 16:22
- гость -

Перед прошлыми выборами видели мы "Ласточку", теперь вот ещё одна "ласточка" с такими же итогами.

0  0
21.02.2018 17:26
- гость -

Почитал комментарии... Спасибо, но я лучше доеду в плацкарте.

0  0
21.02.2018 19:01
Дядька

На победе, это как бы сидеть сбоку на кукурузнике.

0  0
21.02.2018 19:05
- гость -

летел победой с франкфурта до москвы, да обслуживание на нуле, жрачки нет, седенья не регулируются, но за то в три раза дешевле

0  0
21.02.2018 21:30
- гость -

Тоже летал из нска в москву, доплатил за 1 ряд, сумку в багаж (10 кг бесплатно). Красота: никто не жрет и как следствие не портит воздух.

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