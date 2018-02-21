В июле в Алтайском крае пройдет традиционный и для многих долгожданный фестиваль "Шукшинские дни на Алтае". Каждый год он привлекает известных кинематографистов, писателей и деятелей культуры, так что это исключением не станет. Уже известно, что положительно на приглашение посетить мероприятие ответил популярный современный польский писатель Януш Вишневский. Сейчас организаторы ведут с литератором переговоры, но вероятность его участия высока.
Напомним, что Януш Вишневский получил признание в 2001 году, после выхода дебютного романа "Одиночество в Сети". Сейчас на его счету несколько романов, сборников рассказов и книг, последняя из которых вышла в 2014 году и получила название "Гранд". В ней рассказана история отеля в Сопоте, в котором в разное время жили Гитлер, де Голль, Марлен Дитрих, Шакира и Путин.
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