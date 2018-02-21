Египет стал крупнейшим покупателем российского продовольствия в прошлом году, пишет РБК.
Как сообщает издание, в прошлом году эта страна импортировала из России товаров на $1,739 млрд, что почти на 44% больше, чем годом ранее. Таким образом, Арабская Республика по этому показателю обошла прежнего лидера по закупкам — Китай. В прошлом году Китай купил у России продовольствия на $1,717 млрд (плюс 11% к 2016 году).
Египет у России в основном закупал пшеницу. На эту культуру пришлось 82% всех поставок продовольствия в страну в денежном выражении. Что касается Китая, то эта страна закупает у России в основном рыбу и морепродукты, а также растительные масла.
Египет — крупнейший в мире покупатель пшеницы. Это обусловлено тем, что потребление хлеба в этой стране одно из самых высоких в мире, но Египту не хватает плодородных почв, и он не может удовлетворить потребности населения в этом продукте.
Комментарии
Сырьё гнать много ума не надо. А организовать производство мясо-молочной продукции это вряд ли.