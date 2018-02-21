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Регионы России в самое ближайшее время получат средства из резервного фонда правительства на повышение минимального уровня оплаты труда, и уже с 1 мая МРОТ будет поднят до прожиточного минимума во всех субъектах Федерации, заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин.
"Должно быть четкое исполнение, и с 1 мая мы впервые в истории России будем иметь по всем регионам МРОТ на уровне прожиточного минимума. По нашим оценкам, это более 1,6 миллиона человек в бюджетном секторе. Это достижение, которое мы не могли обеспечить с учетом финансовых возможностей в последние годы", — цитирует министра РИА "Новости".
Напомним, что принятый Госдумой проект закона предполагает установление МРОТ с 1 мая 2018 года в размере 11 163 рублей в месяц, доведя его до величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
Комментарии
Это должно было выполняться с 2002 года. Никакое это не достижение. Прожиточный занижен.
Людям нужна нормальная зарплата.
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