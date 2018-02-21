Журнал Forbes составил рейтинг самых дорогих российских интернет-компаний. В список вошли 20 интернет-компаний.
При составлении рейтинга журнал использовал данные о капитализации компаний на бирже по состоянию на 25 января 2018 г., а также экспертные оценки стоимости компаний по мультипликаторам аналогов и совершенным сделкам.
Итак, на первом месте оказался "Яндекс". Генеральный директор компании – Аркадий Волож. Компания оценивается в 12 380 миллионов долларов. На втором месте расположилась компания Mail.group. Генеральный директор – Борис Добродеев. Стоимость компании – 6860 миллионов долларов. Третье место досталось компании Avito. Генеральный директор – Владимир Правдивый. Стоимость компании – 2734 миллиона долларов.
Далее идут следующие компании: Wildberries, Lamoda, Ozon, Belitex, HeadHunter, "Ситилинк", "2Гис", KupiVip, Aviasales, ОнлайнТрейд.Ру, B2B-Center, IVI.ru, SuperJob, "Циан групп", Mamba, 1C-Битрикс, Skyeng.ru.
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