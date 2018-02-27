Теннис принято считать развлечением для богатых. Но на самом деле занятия им обойдутся не дороже похода в спортзал. А теперь давайте разберемся, с чего мы это взяли и во сколько обойдется барнаульцам увлечение этим видом спорта.
Спортивный инвентарь
Самое важное в теннисе — ракетка. Но если вы не планируете заниматься им профессионально, то вам подойдет самая простая, главное – правильно подобрать ее по весу. В Барнауле стоимость ракеток для взрослых стартует от 1900 рублей, для детей — от 600. Набор мячей выйдет в 300 рублей, чехол для ракетки — 500.
Как определить, подходит ли вам ракетка: возьмите ее в руку и помашите ею с силой в разные стороны – прямо как во время игры. Если ощущаете дискомфорт, то размер ракетки вам не совсем подходит.
Форма
Теннис — весьма подвижный вид спорта: в нем нужно бегать, прыгать, тянуться, отбивать мячи и прочее, поэтому одежда и обувь должны быть удобными и из специальных материалов. Однако увлекаться брендами не стоит. Так, простые напульсники на руку стоят от 100 рублей, повязки на голову – от 200. Юбки и шорты – от 2000 рублей, футболки – от 500 рублей. Летом, если вы планируете играть на свежем воздухе, стоит купить еще и кепку. Ее можно приобрести в местных магазинах за 500 рублей и выше. Разброс цен на кроссовки очень велик, так что в данном случае нужно исходить из собственного удобства и наличия средств, главное – не покупать кеды — в этом виде спорта они будут бесполезны и даже вредны вашим ногам.
Какими должны быть кроссовки для тенниса: во-первых, устойчивыми и с большой подошвой, чтобы центр тяжести располагался низко, во-вторых, с хорошей боковой поддержкой и эффективной амортизацией.
Корты
В Барнауле есть несколько мест, где можно позаниматься большим теннисом. Например, клуб "Чемпион" (Петра Сухова, 1г), час игры на корте обойдется примерно в 700 рублей, с тренером можно позаниматься от 650 рублей. Здесь действуют акции и скидки, о которых лучше узнать у администраторов. В спортивном комплексе "Эланс" (переулок Геблера, 33Б) стоимость занятий зависит от времени — самая низкая цена на игры после 22:00, вы отдадите 600 рублей. На выходных, также в зависимости от времени, вы заплатите 450, 600 или 800 рублей. Если вы хотите взять несколько занятий, то по их оплате администратор посоветовал договориться напрямую с тренером.
Есть в Барнауле и "Школа большого тенниса" (ул. Балтийская, 6 и 11). Уточнить расценки там не удалось, но, судя по информации сервиса "Дубль ГИС", открыта она только по выходным.
Итог
Спорт в принципе удовольствие не самое дешевое, но по итогу на занятие теннисом, выходит, нужно не так уж и много: около 6 тысяч уйдет на форму, но примерно столько же вы потратите, покупая вещи для занятий на тренажерах в спортивном клубе. Если заниматься 1 раз в неделю, за месяц за аренду корта нужно будет отдать 2800, что дешевле расценок в некоторых спортивных и тренажёрных клубах. Правда, в последнем случае вы заплатите за безлимит, а не за 4 игры. Но, как ни крути, можно отметить, что теннис все-таки стал для "простых" людей гораздо ближе и спортом богатых называть его уже смысла нет.
Комментарии
Очень дорогой спорт, а эта "заметка" - реклама.
Если сравнивать со сноубордингом - все более чем доступно.
Сергей, реклама чего? реклама спорта что ли?)
В аврору звонили - 50 тыс в год, 50 тыс! и это еще же одежду купить нужно, в трениках с китайского рынка не придешь же)
а еще напишите какой тренерский состав,без соответвуещего образования,сами ничего вообще не добившись,хватает бухануть и ладно,зато расценки как у мастеров высшей пробы.сельпо одним словом!