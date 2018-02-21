Фильм "Лед" за первые дни проката успели посмотреть порядка двух миллионов зрителей, сообщает газета "Известия".
Отметим, что эта картина уже собрала 560 миллионов рублей. Напомним, премьера прошла 14 февраля. Картина рассказывает о молодой фигуристке, мечтающей покорить спортивные высоты.
При этом кинотеатры, открытые в рамках программы по модернизации, впервые получили права на показ фильма на льготных условиях при поддержке российского Фонда кино.
Режиссер фильма – Олег Трофим. В главных ролях: Аглая Тарасова, Милош Бикович, Александр Петров, Мария Аронова, Ксения Раппопорт, Ян Цапник, Ксения Лаврова-Глинка, Павел Майков, Ирина Старшенбаум, Максим Белбородов.
Комментарии