Гуру 1С: в Центре ИТ разложат по полочкам программу для бизнеса

Для большинства людей 1С — это просто "программа для бухгалтерии". В реальности же 1С:Бухгалтерия — это лишь один из продуктов, созданный на платформе 1С. Он действительно флагманский, но далеко не единственный. О том, как из всего разнообразия программ выбрать "ту единственную" и что делать потом, знают в Центре информационных технологий (Барнаул).
Здесь говорят, что программу для учета надо выбирать, как друга: тщательно, вдумчиво, прислушиваясь к своим мыслям и желаниям. Ведь именно она станет важным помощником в бизнесе, от которого часто зависит спокойствие и благосостояние.
Чтобы правильно подобрать такую программу, надо учесть множество деталей: от формы собственности и системы налогообложения до планов на будущее, которые пока есть только в мечтах директора. Специалисты Центра ИТ знают "волшебные фразы", которые позволят выяснить у заказчика все важные детали и подобрать подходящую именно ему программу. В итоге большая часть проблем даже не возникнет, если программа выбрана правильно, с учетом всех пожеланий клиентов.
Однако, когда выбор уже сделан, могут начаться проблемы с внедрением 1С. Чаще всего это происходит из-за нежелания людей изучать программы или боязни нового. Специалисты Центра ИТ покажут на конкретных примерах из практики, что с внедрением "нового помощника" работать станет быстрее и удобнее. Освободится время у бухгалтеров для дополнительной проверки контрагентов и бумаг. У продавцов появится больше возможностей для изучения товара, рынка и поиска новых клиентов вместо "разгребания" ошибок в заказах и неточностей на складе. А директора и собственники смогут в любой момент в любой точке мира иметь оперативный доступ.
Популярные (типовые) программные продукты на платформе 1С:Предприятие 8:
Для малого и среднего бизнеса
- 1С:Управление небольшой (нашей) фирмой 8
- 1С:Предприятие 8. Управление торговлей
- 1С:Розница 8
- 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений
- 1С:Комплексная автоматизация 8
Для бухгалтерского учета
- 1C:Бухгалтерия 8
- 1С:Зарплата и управление персоналом 8
- 1С-КАМИН: Расчет заработной платы
Приобретая программные продукты профессионального уровня, каждый клиент Центра ИТ бесплатно получает доставку по Барнаулу, установку программы, настройку пользователей перед началом работы, инструктаж для быстрого старта, а также три месяца гарантийного обслуживания, которые включают в себя:
- обновление программы, резервное сохранение базы данных
- инструкции в электронном виде, "как правильно вести учет", в картинках
- подключение к программе для сдачи отчетности через Интернет прямо из 1С клиента в налоговую, Пенсионный фонд, фонд социального страхования, статистику
- настройку электронного документооборота с контрагентами клиента в программах 1С
- настройку обмена с банком или подключение к банку прямо из 1С клиента
- заполнение и проверку контрагентов по ИНН
- линию консультаций Центр ИТ, 1С, 1С-Отчетность
В Центре ИТ готовы научить, показать и рассказать, чтобы клиент знал все возможности программы, мог с легкостью в ней работать и получать нужные отчеты нажатием одной кнопки.
Также для пользователей, которые приобрели лицензионные программные продукты фирмы 1С, в Центре ИТ всегда работает платная линия консультаций. С ее помощью специалисты компании смогут решить все сложные вопросы учета, помочь разобраться в отчетности, настроить и оптимизировать бизнес-процессы, а еще спрограммировать необходимый дополнительный функционал.
Выбирая Центр информационных технологий, Вы выбираете профессиональную команду для настройки 1С вашего бизнеса.
ООО "Центр Информационных Технологий"
Барнаул, ул. Деповская 7, 2 этаж
+7 (3852) 25-33-66, 226-355
info@it-cit.ru
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