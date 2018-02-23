23 февраля 1878 года родился основатель супрематизма, художник-авангардист Казимир Малевич. Его вклад в искусство трудно переоценить. Геометрические композиции писали и до Малевича, но только Казимир Северинович объяснил человечеству, что же это такое.
Малевич был не только художником, но еще и философом, теоретиком, одним из первых концептуалистов.
Художник верил, что с помощью супрематических конструкций можно переделать мир. Но переделал только искусство.
Комментарии
Вспомнился анекдот. Заказал как-то портной Малевичу свой портрет. Ну и получил нечто, типа изображённого здесь. Малевич сказал портному:"я вас так вижу". На что портной высыпал ему в руку горсть пуговиц и сказал:" Это деньги - оплата за портрет. Я их так вижу".