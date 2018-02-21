Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Спасатели вслед за синоптиками информируют жителей Алтайского края о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидаются в регионе 22 февраля.
Напомним, что на Алтае прогнозируется шквалистое усиление ветра, сильные осадки, гололед и резкое потепление.
"Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает о необходимости соблюдения правил безопасного поведения в непогоду. При усилении ветра стоит убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, которые могут нанести травмы при падении; исключить расположение автотранспорта вблизи деревьев, балконов; на улице держитесь подальше от зданий и строений, старых деревьев. В связи с неблагоприятным прогнозом настоятельно рекомендуем отказаться от выездов на дальние расстояния. Если вы все-таки выехали – убедитесь в том, что вы подготовлены к такой поездке", — подчеркивают в экстренном ведомстве.
И водителей, и пешеходов просят быть предельно внимательными на дорогах.
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