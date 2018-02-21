Главный репродуктолог минздрава Чувашии Сергей Милаев пояснил слова министра здравоохранения региона Владимира Викторова о том, что женщина становится бесплодной, если до рождения ребенка сменила больше семи партнеров. Об этом пишет РИА "Новости".
"Если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин — значит, сто процентов бесплодие", — заявил недавно Викторов.
В свою очередь, Милаев более подробно объяснил его слова.
"Учитывая широкую распространенность инфекций, передающихся половым путем, и высокую контагиозность, можно утверждать, что даже небольшое количество половых партнеров и их частая смена могут привести к трубно-перитониальному бесплодию", — сказал Милаев.
Однако репродуктолог отметил, что неправильно думать, что детей точно не будет. Полноценное лечение, по словам врача, позволит свести к минимуму последствия этого воспаления и минимальному развитию спаек. Но риск развития последствий все равно остается.
Комментарии
Ну и чиновники! Женщина ребёнка родила, но у неё бесплодие, т.к. было 7 партнёров.
Есть формальная логика, есть женская логика, а есть и логика чиновника. Вот последняя любой блондинке 100 очков форы даст.
Не надо все понимать буквально. Все он правильно сказал, правда, косноязыко. Каждый новый половой партнер для женщины повышает шансы подцепить инфекцию, сделать аборт и т.п., ведущее к бесплодию. Усредненно это количество составляет 7, но ведь и рулетка не дает строгое чередование красного и черного. Кто-то и на первом споткнется, а кому-то и всех пальцев не хватит, однако родит.
Поэтому так живём, что у нас у власти такие ДБ чиновники( и ведь и дальше сидеть будет(((