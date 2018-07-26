Нужен электросчетчик? Истекает его межповерочный интервал? "Алтайэнергосбыт" предлагает скидку 10% на покупку прибора учёта, его замену или монтаж, если межповерочный интервал прибора истёк или истекает в 2018 году.
Акция действует до конца этого года. Подробности предложения уточняйте в клиентских офисах компании в каждом районном центре и городах Алтайского края и Республики Алтай.
АО "Алтайэнергосбыт":
г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122
тел. 8 (3852) 22-39-51
Сайт компании
Комментарии
А что с законом о том, что ставить свои счетчики должны электроснабжающие организации?