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Сибирские "Холодные игры" пройдут в Барнауле в четверг, 22 февраля, информирует пресс-центр городской администрации.
Соревнования состоятся при участии легендарного спортсмена, трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина.
"Холодные игры" стартуют во Дворце зрелищ и спорта имени Германа Титова в 11:00. В программе мероприятия заявлены зрелищные командные соревнования.
Комментарии
Саша, у нас цементных заводов и карьеров нет...
так и не понятно что за соревнования, борьба, хоккей.....
а зачем тогда ледовый на павлике?
а, что не на динамо?