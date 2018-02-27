Компания "Алтайэнергосбыт" предлагает более 10 тысяч наименований электротехнической продукции по низким ценам. Найдется почти все, что нужно – товары можно приобрести в наличии и под заказ.
К примеру, здесь можно выгодно приобрести приборы учета, светотехнику, электроустановочные изделия, кабельную продукцию и многое другое. На все действует гибкая система скидок.
Подробности следует уточнять у специалистов АО "Алтайэнергосбыт" в клиентских офисах компании.
АО "Алтайэнергосбыт":
г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122
тел. 8 (3852) 22-39-51
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