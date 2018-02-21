Американские ученые придумали метод, с помощью которого можно определить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний по сетчатке глаза. Об этом пишет Regnum.ru.
Специалисты из Google и его дочерней компании Verily разработали алгоритм, который может определять вероятность сердечных заболеваний с высокой точностью. Искусственный интеллект анализирует состояние задней стенки глаза, после чего на основании данных о возрасте человека, его давлении, наличии табакозависимости прогнозирует шансы развития сердечно-сосудистых заболеваний. В исследовании приняли участие больше 300 тысяч пациентов.
Как сообщает издание, глазное дно человека заполнено кровеносными сосудами. Они показывают общее состояние организма. Ученые сходятся во мнении, что разработка поможет проще и быстрее оценивать здоровье пациентов, не проводя забор крови.
Комментарии
Самое главное в этой статье слово "вероятность" ну типа может быть, а может и не быть. Крутая методика!!!