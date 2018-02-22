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Норма будет редкостью: ученый-климатолог предрекает Алтаю новые аномалии

, ИА "Амител", Елена Лепезина
Климатологи прогнозируют продолжение необычных и экстремальных погодных явлений

Фото: veglas.spb.ru

Погода — вечная тема для бесед. И чем дальше, тем больший интерес она вызывает. Дождливое лето и суровая малоснежная зима — что происходит с климатом в Алтайском крае, насколько точны сегодня прогнозы погоды и к какой весне нам стоит готовиться? Об этом и многом другом Amic.ru рассказала кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Лаборатории физики атмосферно-гидросферных процессов ИВЭП СО РАН Надежда Безуглова.

Арктическое усиление потепления

Корреспондент: Погодные катаклизмы вызывают беспокойство: в 2017 году лето было довольно прохладным, а зима – малоснежной. Что происходит с климатом? Насколько серьезно он меняется и в какую сторону?

Надежда Безуглова: Происходит то, что изменения климата продолжаются. Примерно 20-25 лет назад климатические изменения связывали в основном с повсеместным повышением температуры, особенно в зимний сезон. Как показали многочисленные исследования, в течение последних 15-20 лет наиболее активное повышение температуры воздуха происходит в арктическом районе, появился даже термин "Арктическое усиление потепления".

Сегодня изменение климата в Арктике продолжает усиливаться. Это показывает сокращение площади арктического льда, уменьшение массы ледникового покрова Гренландии, быстрое уменьшение снежного покрова в континентальной части Северного полушария в начале лета, а также продолжающееся более быстрое потепление в Арктике по отношению к потеплению в средних широтах.

Корр.: В Арктике теплеет, а у нас, кажется, только холоднее становится...

Н.Б.: В средних широтах, где как раз и находится Алтайский край, происходит замедление роста температуры воздуха. Но вместе с тем участились случаи проявления погодных условий, отличающихся от средних многолетних. Например, волна тепла в 2010 году в европейской части России, аномально холодные зимы в 2010-2011 и 2012-2013 годах в Атлантико-Европейском секторе, сильные паводки на Амуре в 2013, 2015 и 2016 годах, паводок в Алтайском крае в 2014 году.

Аномалий станет больше

Корр. Что же нас ждет дальше?

Н.Б.: Всемирная метеорологическая организация (ВМО) прогнозирует продолжение необычных и экстремальных погодных явлений. По данным Росгидромета, для погоды в России станут характерны изменчивость, контрастность и увеличение амплитуды метеорологических величин. Климат будет изменчив, а нормальные климатические значения станут редкостью.

Повторяемость засушливых и очень жарких периодов увеличится наравне с повторяемостью дождливых и очень холодных.

Корр. А выявить какую-то тенденцию и подготовиться к будущему можно будет? Например, если зима была малоснежной, значит и лето будет засушливым.

Н.Б.: Тенденции изменения метеорологических параметров, конечно, выявляются и анализируются. Для составления прогнозов используют определенные методы и подходы, информацию о предыдущем сезоне учитывают, но она не является основой при составлении прогноза на следующий.

Корр.: Если климат меняется, то и народные приметы не действуют?

Н.Б.: Если примета была "установлена" в период равновесного климата, то при его изменении, скорее всего, действовать не будет. Я думаю, что приметы в принципе действуют локально, для определенной территории, той, на которой эта примета была замечена. И не обязательно верны для другого региона.

Корр.: Раньше специалисты спорили, что ждет Землю — глобальное потепление или похолодание. Сейчас все чаще встречается информация, что где-то становится теплее, а где-то холоднее. Вот и в Сахаре снег этой зимой выпал.

Н.Б.: Эти события подтверждают происходящие усиления колебаний, изменчивости погодных условий в разных частях Земли.

Кстати, в Сахаре снег выпал второй год подряд и в пятый раз за последние 40 лет, правда, на короткое время. Это тоже проявление участившихся аномальных (отличающихся от средних многолетних) погодных условий.

Как я уже говорила, в последние 15-20 лет наблюдается усиление изменчивости климата — например, зимой сильные морозы сменяются оттепелью, летом засушливый период – выпадением большого количества осадков.

Некоторые исследователи считают, что, возможно, наблюдаемая изменчивость – отклик климатической системы на недавнее сильное потепление. Через некоторое время наступит похолодание или равновесие.

Погода и люди

Корр.: Насколько связано изменение климата с человеческим фактором?

Н.Б.: По этому поводу пока нет единого мнения в научном сообществе. Некоторые исследователи связывают повышение температуры воздуха с увеличением в атмосфере парниковых газов, в частности СО2 (углекислый газ — прим. редакции), и считают, что без влияния антропогенного фактора объяснить наблюдаемый рост температур невозможно.

Другие придерживаются мнения, что основной причиной глобального изменения климата являются природные факторы: солнечная активность, общая циркуляция атмосферы, энергообмен между атмосферой, океаном, сушей.

По мировой статистике, количество вырабатываемой человечеством энергии пока не превышает одного процента от солнечной, попадающей не Землю, и пока влиять на климат планеты не может.

Что касается региональных изменений климата, то, я думаю, в этом случае антропогенный фактор, несомненно, проявляется. Одной из задач современных исследований является оценка влияния антропогенного фактора на региональные изменения климата.

Корр.: Теперь понятно, почему прогнозы синоптиков не всегда сбываются и почему они настолько осторожны...

Н.Б.: Составление прогноза погоды на любой срок — сложный процесс. Среднегодовые показатели – далеко не единственный фактор, которым руководствуются синоптики.

При составлении прогнозов используется огромное количество данных наземных и спутниковых измерений, результаты модельных расчетов.

Конечно, в условиях изменчивости климата прогнозы давать сложнее, но постоянно происходит усовершенствование методов обработки экспериментальных данных, математических моделей, которые применяются для расчетов прогнозируемых параметров. Во всяком случае, качество прогнозов погоды не ухудшилось.

Корр.: К какой весне стоит нам готовиться? Стоит ли ждать катаклизмов?

По данным Росгидромета, по информации Алтайского Гидрометцентра, в этом году ожидается более раннее наступление весны по сравнению со средними многолетними сроками.

По прогнозу Росгидромета, в марте 2018 года температура воздуха на азиатской территории России ожидается ниже, чем в марте прошлого года, однако на юго-западе Сибирского федерального округа, где находится и Алтайский край, температура воздуха ожидается выше средних многолетних значений.

Про катаклизмы сказать ничего не могу, нет информации. Все долгосрочные прогнозы уточняются прогнозами меньшей заблаговременности, о любых возможных опасных явлениях Гидрометцентр дает предупреждение.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.02.2018 08:11
Filin

Много букаф ниочем.

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22.02.2018 09:10
- гость -

Мы все умрем.

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22.02.2018 09:13
Гость...

Filin, зачем так длинно. Написал бы короче - " не понял".

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22.02.2018 09:55
Андраник Карленович

С погодой на самом деле происходят странные изменения! Ещё с 98-ого году наблюдал, что летом становилось всё ветренне и ветреннее. Потом начались тропические ливни, даже торнадо был замечен!

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22.02.2018 13:08
гость

Это всё адронный коллайдер! В каком году его построили? Вот с тех пор и начались природные катаклизмы...

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