Фото Анны ЗайковойАктовый зал школы №64 на время стал концертным залом Русского камерного оркестра Барнаула, который известен и любим не только в краевой столице, но и за ее пределами, имеет солидный опыт успешной гастрольной деятельности в России, странах Западной Европы и Азии. В Барнауле музыканты посвятили свое выступление предстоящим праздникам – 23 февраля и 8 Марта.
Творческий коллектив под руководством заслуженного артиста России Алексея Кузнецова продемонстрировал свое мастерство в исполнении произведений самых разнообразных жанров и стилей для работников учреждений дошкольного и среднего образования, активистов территориального общественного самоуправления Железнодорожного района.
Открывая концерт, депутат Барнаульской городской Думы Александр Локтев, организовавший этот праздник, отметил, что соприкосновение с прекрасным всегда придает сил, внушает оптимизм и создает хорошее настроение.
Слушателей также поприветствовали председатель комитета по образованию Барнаула Наталья Полосина, заместитель главы администрации Железнодорожного района Ольга Трухина.
Судя по реакции зала, концерт очень понравился зрителям и получился на славу.
1 марта 2018г Русскому камерному оркестру Барнаула исполнится 25 лет. Неизменным художественным руководителем и дирижером коллектива является его создатель – заслуженный артист России Алексей Кузнецов. В оркестре всего лишь 14 музыкантов. Среди инструментов: домры, балалайки, гусли, гитара, баян, флейта, гобой, кларнет, жалейка, саксофон и разнообразная группа ударных. Стоит отметить, что состав оркестра позволяет решать практически любые творческие задачи.