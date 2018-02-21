Фото: vk.com/barneos22
Столкновение автомобиля Toyota Land Cruiser и микроавтобуса УАЗ произошло в среду, 21 февраля, в Барнауле в районе пересечения улиц Попова и Взлетная.
Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, в результате аварии никто не пострадал. Однако на фото с места событий видно, что люксовая иномарка получила очень серьезные повреждения.
Комментарии
Столкновение автомобиля Toyota Land Cruiser и микроавтобуса УАЗ произошло в среду, 21 февраля, в Барнауле в районе пересечения улиц Попова и Взлетная.
при таком плотном транспортном потоке и таких узких проезжих частях, да с разворотом троллейбусов, ничего удивительного, что часто случаются дтп
Уазику вроде ничё, по сравнению с прадиком, но всё равно он виноват.