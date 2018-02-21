Команда России встретилась в четвертьфинале с хоккеистами из Норвегии. Наша олимпийская хоккейная команда одержала победу над соперниками с разгромным счетом. Результат встречи — 6:1 в пользу российских игроков.
Шайбы забросили Михаил Григоренко, Никита Гусев, Вячеслав Войнов, Сергей Калинин, Никита Нестеров, Иван Телегин.
В первом периоде наши хоккеисты трижды поразили ворота соперников. Открыл счет Михаил Григоренко на десятой минуте. Вторую шайбу россияне забросили на 15-й минуте, Никита Гусев реализовал большинство. В конце первого периода наши хоккеисты увеличили отрыв от соперников: Никита Гусев отдал передачу на Войнова, тот принял шайбу и вторым касанием точно бросил в нижний угол.
Во втором периоде норвежцам удалось забить одну шайбу, но уже через четыре минуты россияне после удачного броска Сергея Калинина вновь увеличили разрыв. На 35-й минуте Никита Нестеров забил пятую шайбу.
В третьем периоде отличился Иван Телегин, который точным броском поразил ворота соперников. Теперь наша команда встретится в полуфинале с командой Чехии, которая ранее переиграла США со счетом 3:2.
Комментарии
Теперь пусть также чехов разгромно обыграют, потом канаду, возьмут золото, а там, может и порадуемся)))
вот на матче с чехами и видно будет, чего наша команда стоит.
Чехи сильны, наши слабее. Вот лучше щас порадоваться, пока возможность есть, потом опят будем рассуждать, что ну не повезло нам, судьей чехи подкупили, коньки не скользкие, давление из-за нейтрального статуса и так далее))))
21.02.2018 17:01
- гость -
Теперь пусть также чехов разгромно обыграют, потом канаду, возьмут золото, а там, может и порадуемся)))
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Для этого канадцам надо еще хотя бы до полуфинала дойти
21.02.2018 17:11
- гость -
Чехи сильны, наши слабее.
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Ну вот настоящие эксперты подтянулись...Хоккей в новостях только смотришь? ))