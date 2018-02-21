Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Барнаул вошел в число самых привлекательных городов Сибири для отдыха в февральские праздничные выходные, сообщает "Катунь 24" со ссылкой на сервис бронирования жилья Tvil.ru.
Рейтинг главных городов СФО был составлен по информации о брони отелей, гостиниц, квартир и домов на период с 22 по 25 февраля.
В итоге ТОП-5 самых популярных для путешествий городов Сибирского федерального округа на День защитника Отечества попали Иркутск, Красноярск, Барнаул, Омск и Томск.
При этом Барнаул оказался выгоднее для проживания. Так, жилье в февральские праздники в нашем городе в среднем бронируют за 2 тысячи рублей в сутки, в Иркутске — за 2,6 тысячи, в Красноярске — за 2,4 тысячи.
Комментарии
это наверно какой то паралельный Барнаул(
а какой БАРАН к нам на праздники поедет?
пол Новосиба приедет!