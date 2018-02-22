Компания "Алтайские колбасы", известная потребителям под торговой маркой "Барнаульский пищевик", запустила линию по производству свинины в алтайском селе Клочки Ребрихинского района. Для предприятия это важное событие, означающее выход на полный технологический цикл - от выращивания свиней до выработки готовой продукции мясопереработки высокого качества.
Крупнейший в крае свиноводческий комплекс буквально был реанимирован компанией. С апреля 2017 года по февраль 2018 года (момента покупки "Алтайскими колбасами" обанкротившегося комплекса "Альтаир-Агро") на этом свинокомплексе была проделана большая работа. Восстановлены инженерные коммуникации, отремонтированы помещения и оборудование, модернизирован комбикормовый завод и элеватор, завезен ремонтный молодняк, а в сентябре прошлого года был начат опорос. Также приоритетное внимание уделено обеспечению наивысшей степени биологической безопасности.
"Ответственный подход и оперативное решение первоочередных задач по восстановлению производственных мощностей позволили не потерять высококвалифицированный персонал. На сегодняшний день создано 270 рабочих мест, преимущественно из местных жителей, обладающих значительным опытом работы и знаниями. После вывода комплекса на проектную мощность число сотрудников увеличится еще на 30 человек", — рассказали в компании.
Начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Татьяна Зеленина отметила высокий уровень социальной ответственности предприятия. Компания предоставляет своим сотрудникам официальное трудоустройство, полный социальный пакет, доставку бесплатным служебным транспортом, бесплатное питание в собственной столовой предприятия, перспективы профессионального роста внутри коллектива.
"Замкнутый производственный цикл, который реализуется компанией "Барнаульский пищевик", позволяет обеспечить полный контроль и гарантировать безупречное качество и безопасность готовой продукции", — отметила Татьяна Зеленина.
"Барнаульский пищевик" четко следует договоренностям, достигнутым в ходе встречи с губернатором Алтайского края Александром Карлиным в августе 2017 года. В соответствии с разработанными долгосрочными планами предприятие продолжает инвестировать в аграрный сектор региона сотни миллионов рублей. Объем вложений за период с апреля 2017 года составил 290 млн руб.
Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края Михаил Чмырев в своем приветствии отметил то, каких усилий – финансовых, технологических и организационных — стоило коллективу во главе с директором возродить это предприятие.
"Перспективы, которые сегодня транслирует руководство предприятия, – ввод в эксплуатацию второго свинокомплекса в селе Паново, наращивание поголовья, вывод предприятия на полную проектную мощность – не могут не радовать. Показатели предприятия по воспроизводству, по среднесуточному приросту живой массы сегодня на уровне лучших показателей по России", — подчеркнул заместитель министра.
Торгово-производственная компания "Барнаульский пищевик" входит в состав агропромышленной группы "Руском". Производственный комплекс предприятия в селе Клочки включает: свинокомплекс мощностью 28 тысяч голов/год; комбикормовый завод (производительность комбикормовой линии 5 тонн/час) с элеваторным комплексом (мощность единовременного хранения элеватора 10 000 тонн); убойный цех.
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