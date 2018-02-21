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Министр труда РФ Максим Топилин уверен, что зафиксированную в 2017 году тенденцию по снижению рождаемости можно переломить уже в 2018-м.
Об этом, как сообщает Life, он заявил в ходе визита в Новосибирск 21 февраля. Чтобы нивелировать негативный тренд, по словам министра, необходимо принять ряд дополнительных мер на федеральном уровне.
"Очень хочется надеяться, что в этом, 2018 году, негативная тенденция по снижению рождаемости будет преодолена", — подчеркнул Топилин.
Он добавил, что до россиян очень важно донести весь пакет мер социальной поддержки, среди которых пособие на первого ребёнка, выплаты на второго, а также программа строительства яслей, которая позволит мамам с гораздо большей уверенностью выйти на работу.
Комментарии
Да не вопрос. принять еще несколько миллионов со средней азии, они нарожают по 6 детей и поднимут нам рождаемость.
А вы в разрезе национальностей отчитайтесь как обстоят дела.
Какие меры принять ? На данный момент ничего не изменит ситуацию, ни пособия, ни строительство яслей, ни что то другое. На ближайшие 3 года будет падение рождаемости, рождаемость взятками не купить ,а они этого не понимают. Они думают сейчас кинут подачку и все начнут рожать.... Включайте мозг заевшиеся министры , ситуацию с рождаемостью можно исправить только нормализовав экономическую ситуацию в стране, и данные Росстата или ВЦИОМа никого уже не интересуют, вы сами видите что по ним народ богатее, страна развивается , а рождаемость почему-то падает. Распускайте дармоедов, пустите к власти людей соображающих в экономике и возможно что-то изменится. А , да и ближнее зарубежье вам в помощь.
Все зависит от результатов выборов.Если власть сменится есть надежда на улучшение.,если нет будет стабильно падать уровень рождаемости и жизни!
Чтобы плодиться нужна стабильная работа с нормальной зарплатой и жильё, плюс доступная медицина.
Выезжаем в регионы и такие умные становимся! Вы умничайте своей работой на благо экономики и рождаемость сама вырастет без умников!!