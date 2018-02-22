Фото: izvestia.kiev.ua
Снегопады, сильный ветер и потепление до +5 градусов ожидаются в Алтайском крае в четверг, 22 февраля.
По данным регионального Гидрометцентра, в этот день осадки, в том числе сильные, будут наблюдаться на большей части территории края. Также прогнозируются метели, гололед.
Днем в регионе будет -2...-7 градусов, в южных районах местами 0...+5 градусов.
Ветер будет юго-западный, 9-14 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров.
В Барнауле снег, мокрый снег, метель, гололедные явления, на дорогах сильная гололедица.
Днем в краевой столице будет -2...-4 градуса. Ветер ожидается юго-западный, 10-15 метров в секунду.
Комментарии
А куда же девались знаменитые люцигеровские морозы до минус 31 градуса?
Звиздеть - не мешки таскать?
А почему сегодня нет ШТОРМПРОГНОЗАкараулмывсеумрем в связи со снегопадом???
Кто-нибудь знает, кому подчиняется эта недо-контора?
В чьей власти их разогнать?