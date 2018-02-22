Фото: avito.ru
Коттедж площадью 210 квадратных метров продают в барнаульском поселке Плодопитомник за 14 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
"Дизайн интерьера и проект дома были разработаны известным алтайским художником и архитектором Каминским Владимиром Исааковичем", — подчеркивает автор объявления.
На первом этаже находится прихожая, санузел, кухня, гостиная с камином. На втором этаже — три спальни и большой санузел. Выполнен качественный ремонт.
На первом и втором этажах обустроены теплые полы. Уровни соединяет красивая дубовая лестница.
Дом находится на участке площадью 12 соток. Имеется гараж на два автомобиля.
Прилегающая территория благоустроена. Есть баня, летняя кухня, теплица и плодоносящий сад.
Комментарии
Интерьер неплох, а снаружи - "изба-читальня", не пойми из чего сделанная.
Да и район на задворках, неважнецкий.
а "ажурные " конструкции на потолках это обязательное условие?
Самая настоящая тюрьма.
Центральный зал жуть какая-то
Мне понравилось, красиво!
- гость -
а "ажурные " конструкции на потолках это обязательное условие?
это называется пылесборники
Особенно самозаливной каток понравился. Ни одной зимы без травмотолога!
я, канешна, не архитектор и не дезигнер, но могу высказать мнение, что аффтор этого проекта явно был под психоактивными веществами.
внутренний дизайн - наиболее ужасное, что я видел в последнее время.
как люди за это деньги в свое время отдавали?
причём видно, что бабки то вложили, но итог кошмарен.
Все какие-то углы,закоулки,а кухня маленькая.
все "спецы" отписались которым не светит даже близко какой нибудь завалящщий коттедж купить
Зачем жить в коттедже , если всю прилегающую землю закатывать в бетон и под плитку ??? В чём суть ? Такого и в городе хватает .